На Российской креативной неделе музыкальные лейблы провели кастинг молодых исполнителей

Москва, 31 августа. В заключительный день Российской креативной недели представители крупнейших российских музыкальных лейблов - A&R-менеджер студии "Союз" Елизавета Юсова, A&R-менеджер SOYUZ MUSIC Егор Дивеев, A&R-менеджер "Первого музыкального" Алан Белини, A&R-менеджер "Effective Records" Сергей Никифоров, менеджер по работе с артистами и A&R StartUp Music Элина Наквасина - провели совместные прослушивания треков всех желающих музыкантов. Это мероприятие стало уникальным - впервые лейблы такого уровня собрались вместе, чтобы дать свою оценку публично. Самые интересные участники получили шанс заключить контракт с музыкальным лейблом.

Ведущим кастинга выступил управляющий партнер ZVONKO GROUP Дмитрий Коннов. Он подчеркнул, что прослушивание начинающих артистов будет происходить просто, понятно и честно: "В наш музыкальный павильон выстроилась очередь из музыкантов, которые прислали треки на наш кастинг. Мы получали треки на почту и никак их не цензурировали, не оценивали и ни разу до этого не слушали. На мой взгляд, у нас здесь прямая, открытая и абсолютно прозрачная встреча между исполнителями и менеджерами лейблов. Это вишенка на торте музыкального павильона Российской креативной недели".

На прослушивание поступило 200 заявок. Алан Белини предупредил артистов, чтобы они не расстраивались, если их песня не покажется экспертам интересной, так как они работают в своей специализации: "Поймите, когда мы сейчас что-то говорим, мы примеряем ваш трек к каталогу наших лейблов, соответствуете ли вы нашим форматам и сможем ли мы с вами работать".

После прослушивания каждого из треков исполнители выходили к ведущему и жюри, чтобы узнать мнение экспертов о своем произведении. Дмитрий Коннов подчеркнул, что A&R-менеджеры дают оценку только песне: "Никто не говорит артисту: "Смените имидж, перекрасьте волосы”. Для менеджера лейбла важно, чтобы песня подходила для стриминга. Сейчас если вы не в стриминге - вы не артист. Записывая трек, музыканты должны изначально рассчитывать на онлайн-продвижение. Нужно вести свои соцсети, как будто вы руководитель вашего фан-клуба. Если вы себя не полюбите, никто вас не полюбит".

Каждую неделю на электронные адреса крупнейших лейблов приходит по 800 писем с демоверсиями треков. По словам Егора Дивеева, даже в таком большом количестве предложений очень редко встречается действительно интересный контент, который смог бы качественно выделиться из общей массы: "Хватит делать фастфуд, давайте создавать индустрию, хочется музыки, а не стеба. Понимаете, если какой-то прикол выстрелил, это исключение. В таких треках, помимо прикола, еще всегда присутствует творческое начало".

При этом Егор Дивеев отметил, что многие композиции, прозвучавшие на прослушиваниях Российской креативной недели, тронули не только его, но и гостей музыкального павильона: "Каждый из нас, безусловно, составил свое профессиональное мнение о каждой песне, но еще один критерий - реакция других людей. Я заметил, что во время прослушивания зрители начинают задумываться. Значит, этот трек кому-то нужен, и если серьезно поработать с ним, что-то улучшить, поменять, довести его до ума, то, возможно, получится качественный продукт".

По итогам кастинга A&R-менеджеры согласились провести переговоры о возможном сотрудничестве с 12 музыкантами. Но предложения одновременно от всех пяти представителей лейблов получили только три исполнителя: TikTok-певица Милка, музыкант под псевдонимом Шелест, исполняющий романтические песни под гитару, и казахстанский певец Руслан, покоривший A&R-менеджеров своими вокальными данными. Мероприятие шло 4,5 часа, видео с трансляцией прослушивания набрало более 90 тыс. просмотров.