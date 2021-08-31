Найк Борзов и Роза Хайруллина сыграют роли в новой молодежной драме "Вета"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Съемки молодежной драмы "Вета" режиссера Стаси Венковой с участием известного певца Найка Борзова и заслуженной артистки РФ Розы Хайруллиной начались в Москве, сообщили ТАСС создатели проекта.

"Главная героиня картины - Вета - студентка актерского факультета одного из столичных вузов. Она не подает больших надежд, но твердо верит в свою мечту - стать лучшей в своем деле", - говорится в описании к фильму.

Режиссер картины Стася Венкова, лауреат премии "Лучший молодой режиссер" на Sarajevo Fashion Film Festival в Боснии и Герцеговине, признается, что ее новый фильм для тех, "кто находится в начале своего пути".

"Каждый человек на определенном этапе своей жизни уделяет большое внимание поиску себя. В такой сложный и переломный момент девятнадцатилетнего человека можно сравнить с беззащитным котенком, а дальше есть два пути - открыться и довериться этому миру или закрыться в своем домике. Моя героиня выбирает первый путь, но именно он сразу же подбрасывает ей целый ряд препятствий, преодолев которые, она становится личностью и творцом. Мне важно сказать каждому, кто находится в начале своего пути, что идти туда, где страшно - непременно стоит", - приводят в пресс-службе слова режиссера картины.

Она отмечает, что фильм будет "новым во всех смыслах, подарит новое дыхание и новых актеров". Помимо Борзова и Хайруллиной, в картине также снимаются Мария Янычева, Даша Балабанова, Антон Рогачев, Миндаугас Папингис.

По словам продюсера фильма Федора Рогачева, "это будет кино эмоционально острое, с любовью, с откровенными моментами - яркое, зрелищное, художественное". Релиз фильма намечен на 2022 год.