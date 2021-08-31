На ВЭФ впервые откроется пространство "Инвестируй в Россию"

Москва, 31 августа /Росконгресс/. 2–4 сентября 2021 года на Восточном экономическом форуме (6+) впервые в истории мероприятий Фонда Росконгресс откроется новая площадка "Инвестируй в Россию", объединяющая инвестиционную повестку регионов России и их зарубежных партнеров.

Пространство создано Фондом Росконгресс и его дочерней структурой – Фондом РК-Инвестиции, выполняющей функции центра компетенций по сопровождению инвестиционных, деловых и ориентированных на экспорт проектов, принадлежащих партнерам Фонда Росконгресс.

"Важнейшей задачей Восточного экономического форума является укрепление экономических отношений и инвестиционного сотрудничества. Поэтому появление специального пространства „Инвестируй в Россию” как единого центра притяжения для инвесторов и перспективных проектов является логичным развитием нашей конгрессно-выставочной деятельности. Уверен, что у этого проекта большое будущее и мы будем развивать его и на других наших мероприятиях", – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Работа площадки на ВЭФ-2021 будет осуществляться совместно с Российско-китайским деловым советом (РКДС) под названием "Инвестируй в Россию на пространстве доверия РКДС". Это позволит выявить наиболее перспективные направления работы в рамках привлечения инвестиций в экономики двух стран и осуществить обмен релевантным опытом работы с Китайской Народной Республикой и странами АТР.

"Дальневосточный федеральный округ входит в число лидеров по привлечению инвестиций. Неслучайно именно на ВЭФ-2021 впервые запускается пространство „Инвестируй в Россию”, и мы, безусловно, считаем, что открытие данной площадки совместно с Российско-китайским деловым советом будет способствовать гармоничному диалогу между российскими и китайскими компаниями, инвесторами и институтами развития. Вместе с тем география нашего проекта отнюдь не ограничивается Дальним Востоком. Мы аккумулируем инвестиционную повестку российской экономики в целом, регионов и их зарубежных партнеров. Пространство „Инвестируй в Россию” станет точкой притяжения для всех, кто ищет интересные проекты и выгодные опции для финансирования", – отметил директор Фонда РК-Инвестиции Александр Шатиров.

На ВЭФ-2021 территория площадки распространяется на две зоны: переговорное пространство партнеров в зоне А3 и пространство лектория и подписаний в зоне С6.

Партнерами пространства "Инвестируй в Россию" также выступают: группа компаний "Стройтрансгаз", "Русская рыбопромышленная компания", группа компаний "Фармэко", компания "СКА Арена" и группа компаний "ГОРКА".

Партнеры проекта "Инвестируй в Россию" получают новые статусы, а именно: "Инвестиционный партнер Форума" и "Партнер пространства „Инвестируй в Россию”". Данные статусы дают широкие возможности, в том числе проведение собственных мероприятий по тематике развития будущего социально-экономической жизни страны и привлечения российских и международных инвестиций, использование переговорных комнат, доступ к зоне подписания, а также рекламное и медийное продвижение.

За три дня на специализированной территории запланированы подписания с участием ключевых партнеров площадки – лидеров отрасли – АО "Стройтрансгаз" и ООО "Фармэко", панельные сессии и дискуссии на актуальные темы. Среди них сессии Российско-китайского делового совета, Сбера, Ассоциации независимых директоров и Дальневосточного фонда высоких технологий.

Состоятся Road Show регионов и встречи с международными партнерами, прежде всего из Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Завершится работа площадки питч-сессией "Топ инвестиционных проектов портала investinregions.ru".

Портал investinregions.ru был создан Фондом Росконгресс и Фондом РК-Инвестиции при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и сегодня представляет собой уникальное цифровое пространство, объединяющее интересы инициаторов проектов, инвесторов и регионов. На ресурсе содержится подробная и публично доступная цифровая база перспективных инвестиционных проектов со всей страны с общим бюджетом более 1,5 трлн рублей. Здесь также можно получить полезную информацию о мерах поддержки бизнеса, статистику и описание регионов и многое другое.

Ознакомиться с подробной программой пространства "Инвестируй в Россию" можно в соответствующем разделе на сайте forumvostok.ru.

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