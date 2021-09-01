Уличные художники распишут 22 стены в Югре к шахматной олимпиаде и конгрессу FIDE

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 сентября. /ТАСС/. Уличные художники - участники стрит-арт экспедиции "Югра-2022", приуроченной к проведению в следующем году 44-й Всемирной шахматной олимпиады и конгресса FIDE, распишут 22 стены в 22 муниципалитетах округа. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

"Нам хотелось привлечь местное креативное сообщество и отразить югорский культурный код в работах художников: взгляд на шахматы через призму региональной идентичности. Впервые такой подход мы успешно использовали на Кубке мира FIDE-2019, и в текущем году мы продолжаем развивать эту тему. Более того, считаем важным вовлечь жителей и гостей Югры в диалог, показать, как вокруг события мирового уровня может объединяться не только узко спортивная аудитория, но и творческая, культурная общественность региона", - цитирует департамент слова президента федерации шахмат Югры Василия Филипенко.

Первые работы уже появились в Приобье, Игриме и Пыть-яхе, всего художники распишут 22 стены в 22 муниципалитетах округа. "Серия из более чем двух десятков настенных картин появится до конца сентября 2021 года и будет посвящена магической природе ума, сказочному гостеприимству нашего Северного края", - приводит пресс-служба слова художественного руководителя экспедиции Николая Чебоненко.

44-й Всемирная шахматная олимпиада и конгресс FIDE пройдут в России в 2022 году. Проведение соревнований запланировано с 1 по 31 июля в Москве, а в Ханты-Мансийске - конгресс. В мероприятиях примут участие свыше 3,5 тыс. гостей, спортсменов, официальных лиц из более чем 190 стран мира.