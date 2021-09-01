Мир без интеллектуальной собственности смоделировали на Российской креативной неделе

Москва, 1 сентября. Возможен ли мир без интеллектуального права (intellectual property, IP)? Такой вопрос участникам сессии "Право интеллектуальной собственности – как защитить свое творчество" предложил модератор встречи, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев. Эксперты сошлись в том, что креативность возможна и без интеллектуального права, однако в этом случае она едва ли сможет стать индустрией.

"Мир без IP… Наверное, это мир, в котором снова появятся крепостные музыканты, крепостные оркестры, крепостные театры. Ну потому что все равно кто-то должен вкладывать в это деньги и быть держателем этой монетизации. Раньше это был дворянин, у которого был, например, частный оркестр. Он владел людьми, а они создавали – рисовали, писали и исполняли музыку, создавали скульптуры и архитектурные шедевры, и это искусство дальше монетизировалось в виде представлений. Как быть с цифрой – не знаю, но, наверное, это будет какой-то такой мир... Представить себе Новейшее время без интеллектуального права невозможно", – полагает председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский.

Механизм защиты авторов необходим. Но в изменяющемся мире нужно задуматься о самом смысле института интеллектуального права, которое возникло как инструмент поощрения творчества, отметила советник адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Елена Авакян: "Сегодня благодаря YouTube и другим платформам каждый день производится огромное количество контента, пусть на него иногда и без слез не взглянешь. Должны ли мы стимулировать это творчество? Возможно, сама концепция правовой охраны интеллектуальных продуктов постепенно должна меняться".

Елена Авакян уверена, что в условиях экономики впечатлений, когда внимание становится основной ценностью, право интеллектуальной собственности стоит как минимум хорошо откалибровать, уравновесить интересы платформ, общества и творцов.

Интеллектуальная собственность – это не только самодеятельное интернет-творчество, но и "начинка" вполне традиционных индустриальных продуктов. "МТС – это не столько вышки, сколько шесть тысяч программистов, сидящих в небоскребе. Код, который они пишут, со временем, быть может, будет стоить дороже материальной инфраструктуры. Вышки 5G невозможны без программного продукта", – отметила директор юридического департамента ПАО "МТС" Анна Войцехович.

В таких компаниях как МТС управление интеллектуальными правами – предмет особой корпоративной заботы, важнейшая часть специфической правовой культуры всей компании. Тех же программистов специально обучают ответственно обращаться с результатами своего труда, заключать и соблюдать договоры и просвещают по другим вопросам. Но во многих отраслях отношения авторов, правообладателей, пользователей, лицензиатов остаются непрозрачными. Композитор, музыкант, продюсер проекта Estradarada Александр Химчук посетовал, что, заключая договор, автор зачастую не имеет представления о цепочке посредников и реальном объеме использования произведения.

Однако вопрос прозрачности можно решить только с помощью цифровых технологий. Об инструментах такого управления рассказала управляющая IT-проектами Ассоциации IPChain Валерия Брусникина. По ее словам, часть контента идентифицируется с помощью Content ID, чтобы использование произведения можно было монетизировать или заблокировать распространение пиратских копий. "У онлайн-кинотеатров 60 млн пользователей, 30 млн пользователей у музыкальных сервисов, книжными пользуются 12,5 млн пользователей, платформами с аудиокнигами – больше миллиона. Управлять таким количеством контента без цифровых инструментов невозможно. Контент необходимо создать, популяризировать, а после его уже можно монетизировать, не забывая о защите", – отметила Валерия Брусникина. Она напомнила, что цифровой оборот прав уже успешно обеспечивается специализированными платформами и сервисами – n'RIS, Fonmix, IPEX, Сo-Fi, работающими на базе распределенного реестра IPChain.

Валерия Брусникина полагает, что мир без IP невозможен: "Не будет интеллектуального права – не будет и качественного контента, ведь на его производство нужны деньги". Система интеллектуальных прав, так же как и финансовая система – один из основных системных механизмов развития современного общества и современной экономики, убеждена она.

Интеллектуальное право – основной способ защиты инвестиций в творческий продукт. Это лучше всего понятно компаниям, занятым производством контента. Поэтому "Газпром-медиа" был одним из инициаторов Антипиратского меморандума, а сейчас продвигает идею единого измерителя аудитории во всех средах. "Для государства эти данные могли бы стать инструментом более гибкого управления инвестициями, для авторов и правообладателей – основой прозрачного и справедливого распределения вознаграждения, а также решений о дальнейшей судьбе контента", – отметила заместитель генерального директора холдинга Юлия Голубева.

Простой пример – фильм "Серебряные коньки" не показал экстраординарных результатов в кинопрокате, однако собрал хорошую кассу на платформах. Не располагая этими возможностями, продюсеры вряд ли приняли бы решение о запуске сиквела. Юлия Голубева посетовала, что Антипиратский меморандум до сих пор не стал законом.

Андрей Кричевский заметил, что если имеется в виду законопроект депутата Государственной Думы Сергея Боярского, то вряд ли стоит печалиться тому, что он до сих пор не был принят. По его словам, меморандум хотя бы немного работает в отношении кино, но распространение его действия на музыкальный и литературный рынки себе невозможно представить. "Текущая секторальная сделка по сути ограничивается кино. Как только вы попытаетесь распространить ее действие на соседние индустрии, например на музыку или книги, вы потерпите фиаско – все, там это не работает. Даже на удаление ссылок на видео тратится огромное количество человеко-часов, а в музыке речь идет о миллионах тайтлов. Механизм меморандума – яркий и положительный пример самоорганизации отрасли, но он, к сожалению, не масштабируем", – пояснил свою позицию председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям.

Чтобы подобная антипиратская система работала, нужно вести речь не только о "черных" списках пиратов, но и о "белых" списках добросовестных правообладателей и лицензиатов, позволяющих по умолчанию ограничить потребление пиратского контента. Юлия Голубева высказала идею, что даже маркировка поисковыми системами легальных платформ и сайтов, распространяющих контент, могла бы стать мощным инструментом развития культуры честного потребления. Однако ни о чем подобном в существующем законопроекте пока что речь не идет.

Без интеллектуальной собственности определенно не сможет обойтись промышленность, где временная монополия на дизайн или технические решения – залог развития технологий. "Сегодня лидеры по подаче патентных заявок – металлурги. К сожалению, пока не отечественные, а японские и корейские", – сказала генеральный директор компании "Онлайн патент" Алина Акиншина. По ее словам, сложность в том, что патентное право предполагает большое число формальных процедур и потому его сложнее диджитализировать, то есть "перенести" промышленную собственность в современную IP-инфраструктуру значительно труднее, чем объекты авторского права, которые и создаются, и дистрибутируются, и потребляются в цифровой форме. Однако эту задачу Алина Акиншина не считает безнадежной – это демонстрирует и нынешний сервис "Онлайн патент", и вектор развития регулирования – передачи полномочий по патентной экспертизе независимым от Роспатента научно-экспертным центрам.

Директор Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимир Энтин иронически заметил, что если и есть отрасль еще более инертная, чем металлургия, то это правоприменение. Юрист напомнил, что с миром без интеллектуальной собственности любой мог иметь дело до начала 90-х годов: "Ее вопросами в Советском Союзе занимались два ведомства: Главлит и ведомство, решавшее вопросы секретности".

Сегодня же, по мнению Владимира Энтина, проблема не в самом интеллектуальном праве, а в сомнительных административных процедурах и неочевидных административных регламентах того же Роспатента. Так, реестр общеизвестных товарных знаков содержит обозначения, которые никто не знает, а разбирательствами в сфере промышленной собственности занимается Палата по патентным спорам, подведомственная тому ведомству, решения которого, собственно, и оспариваются. По словам эксперта, патентные споры и вопрос общеизвестности товарных знаков целесообразно передать в компетенцию судебной системы.

Сергей Матвеев предположил, что комплекс судебной практики, секторальных сделок и цифровой инфраструктуры вполне может составить рабочую альтернативу Федеральной службе по интеллектуальной собственности. "Вероятно, либо Роспатент станет децентрализованным, реально цифровым и присоединится к народу, либо мы утратим институт патентного права – он будет игнорироваться рынком, о чем ярко свидетельствует печальная статистика ведомства", – отметил он.

Без существующих наработок и исследований по защите интеллектуальной собственности становление креативной индустрии и трансформация экономики становятся невозможными, пришли к единому мнению участники дискуссии. Они сформулировали ориентиры для развития отрасли. В первую очередь, это улучшение инфраструктуры честной фиксации сделок для повышения взаимного доверия участников рынка. Еще одним важным свойством IP эксперты назвали простоту – управление интеллектуальным правом должно быть легким и необременительным. Также необходимо повышать уровень знания креативных специалистов о существующих продуктах, позволяющих защищать свою собственность и зарабатывать на ней. Если придерживаться такого плана, то рынок креативных индустрий может рассчитывать на взрывной рост.

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