В УГМК отметили корпоративный День знаний

ТАСС, 2 сентября. В Техническом университете УГМК (г.Верхняя Пышма, Свердловская область) отметили начало учебного года и наградили работников организаций компании за успехи в сфере образования и науки. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

"В Верхней Пышме состоялся традиционный праздник - Корпоративный День знаний. Он приурочен ко дню рождения Технического университета УГМК, отрытого в 2013 году. В 2020 году праздник отменяли из-за пандемии, но спустя год вновь вернулись к очному формату проведения. В 2021 году его отмечают около 700 студентов университета УГМК, более 325 из них студенты очного обучения, в том числе 60 первокурсников, которые сегодня стали частью единой команды УГМК", - рассказали в компании.

Торжественное мероприятие, организованное на площадке перед университетом под открытым небом, открыл генеральный директор УГМК Андрей Козицын. "Сегодня те, кто впервые пришел в университет, начнут взрослую жизнь. Инженерное образование - это перспективное, а главное, очень серьезное, интересное и ответственное направление. Понимание важности этого труда придет к вам через те знания, которые вы получите в Техническом университете, через ваших учителей, через те практики, которые пройдут у вас на предприятиях. Без инженеров не будет всего того, к чему мы привыкли в нашей повседневной жизни: тепла, света и многого другого. Наша задача сделать так, чтобы наша продукция эффективно работала на людей. А еще я бы хотел пожелать каждому из вас научиться быть инженером своей собственной жизни", - сказал Козицын.

К поздравлениям присоединился директор по трансформации Джахангир Махмудов. "В этом году мы дали старт реализации Стратегии компании, которая открывает новые возможности для каждого из сотрудников. УГМК ставит перед собой амбициозные цели и задачи, и за всеми ними всегда стоят люди. Поэтому важны инициативность, компетенции, знания и способности наших коллег. Я хочу пожелать нашим студентам, прежде всего: никогда не останавливайтесь на достигнутом, старайтесь выходить из зоны комфорта, продолжайте учиться новому и, я уверен, вместе мы сможем решать очень интересные, творческие и амбициозные задачи", - сказал он.

На корпоративном Дне знаний подвели итоги конкурса на звание Лучшего корпоративного преподавателя за 2020-2021 учебный год. Сегодня в составе педагогического корпуса университета около 160 корпоративных преподавателей, которые задействованы как в реализации программ повышения квалификации, так и в учебных курсах программ высшего образования. Ранее победителями и призерами данного конкурса становились сотрудники ООО "УГМК-Холдинг", АО "Уралэлектромедь", ОАО "Уралмеханобр". В этом году лучшими названы начальник экологического управления, начальник отдела экологии ОАО "Святогор" Ирина Бичукина; заместитель директора по энергетике по энергоэффективности ОАО "УГМК" Наталья Локтеева; начальник управления экономики строительства и инвестиционных проектов ОАО "УГМК" Евгения Ерыпалова.

В ходе мероприятия были отмечены и специалисты, работающие с детьми и школьниками. Так, благодарственные письма получили 11 экспертов с предприятий УГМК, которые приняли участие в работе летней проектной школы "ТехноЛидер". В компании напомнили, что в эту школу приглашаются авторы лучших проектов конкурса "Инженериада УГМК", в котором с 2017 года приняли участие 1400 студентов и школьников с территорий присутствия компании.

"Генерация новых знаний и обобщение производственного опыта компании идет по всем направлениям. Это отражается в кандидатских и докторских диссертациях ее работников. На сегодняшний день в организациях УГМК уже работают 227 кандидатов и 22 доктора наук (большинство в ТУ УГМК и АО "Уралмеханобр"). За минувший год, несмотря на пандемийную приостановку работы многих диссоветов в стране, старший научный сотрудник отдела рудоподготовки АО "Уралмеханобр" Светлана Ельникова защитила свою диссертацию, ей присвоена ученая степень кандидата наук и вручена Почетная грамота", - рассказали в компании.

Почетными грамотами также были награждены работники предприятий УГМК - активные авторы публикаций научных трудов: начальник исследовательского центра АО "Уралэлектромедь" Константин Тимофеев - за наибольшее количество научных публикаций; главный специалист ИЦ АО "Уралэлектромедь" Геннадий Мальцев - за научные публикации в журналах с максимальным импакт-фактором на русском языке; главный инженер АО "Уралэлектромедь" Алексей Королев - за научные публикации в журналах с максимальным импакт-фактором на английском языке.

На корпоративном Дне знаний УГМК отметили и успехи в учебе и достижения студентов Технического университета УГМК, которые активно участвуют во всероссийских олимпиадах и конкурсах. Лучшие 28 студентов получают именные стипендии Владимира Ефимовича Грум-Гржимайло и Александра Козицына, а самые преуспевающие группы - подарки от руководства университета. Лучшими группами за этот год стали энергетики первого курса, горняки второго курса и группа автоматизации третьего курса.

В завершении праздника прозвучали поздравления и напутствия первокурсникам от директора Технического университета УГМК Вячеслава Лапина, рассказали в УГМК.