Ростуризм и Росконгресс подписали соглашение об информационном партнерстве на полях ВЭФ

Москва, 2 сентября /Росконгресс/. Федеральное агентство по туризму и Фонд Росконгресс намерены совместно развивать проекты в сфере внутреннего туризма, оказывать содействие совершенствованию туристической инфраструктуры в субъектах Российской Федерации.

Соглашение было подписано в рамках Восточного экономического форума (6+), который проходит во Владивостоке 2–4 сентября. Документ подписали руководитель Ростуризма Зарина Догузова и директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Соглашение предполагает информационное сотрудничество, обмен информацией, проведение совместных мероприятий, посвященных автомобильному туризму на территории Российской Федерации. В планах – совместное проведение Международного фестиваля караванинга и автотуризма "F.I.C.C. RALLY-2022" и Российского туристического форума "Путешествуй!".

Россия впервые получила первенство в проведении Международного фестиваля караванинга и автотуризма "F.I.C.C. RALLY-2022", который пройдет в Москве с 29 июля по 7 августа 2022 года. Решение провести в нашей стране самое престижное мероприятие по автотуризму было принято путем открытого голосования в рамках Генеральной Ассамблеи Международной Федерации кемпингов, караванинга и автокараванинга.

Основной целью мероприятия старет популяризация автомобильного туризма, что позволит раскрыть туристический потенциал Российской Федерации для нескольких миллионов автопутешественников из Англии, Бельгии, Франции, Италии, Польши, Словакии, Турции, Китая и других стран, а также будет способствовать повышению спроса на внутренний туризм у российских граждан и увеличению туристического потока.

"Внутренний туризм в России – важное направление работы Федерального агентства по туризму. Благодаря сотрудничеству Ростуризма и Фонда Росконгресс мы рассчитываем представить возможности путешествий по стране, помочь региональным проектам, направить усилия на развитие инфраструктуры для туристов. Системная совместная работа внесет вклад в экономику регионов, продемонстрирует условия, площадки, маршруты и сервисы, которые сегодня предлагает российский туризм. Подписание соглашения на Восточном экономическом форуме, одном из крупнейших деловых мероприятий России, – свидетельство того, что развитие внутреннего туризма – одно из приоритетных направлений", – отметил советник Президента РФ Антон Кобяков.

"Автомобильные путешествия - это индивидуальный подход и мобильность, возможность спланировать свой маршрут самостоятельно и увидеть множество интересных городов, красивых деревень и пейзажей, задержаться у любой понравившейся достопримечательности. Это безусловно современный тренд, особенно в сложившейся ситуации ограничений и социальных дистанций, которые мы переживаем сегодня. И конечно этот тренд необходимо развивать комплексно в каждом регионе - и речь не только о качестве дорог, но и удобной навигации на маршруте, обустроенных стоянках, точках питания - в части территориального планирования эти задачи также должны быть включены. Но у нас уже есть сложившиеся, удобные и уникальные по культурной программе автомобильные маршруты - например, знаменитое "Золотое кольцо", дорога между двумя столицами Москвой и Петербургом, "Ладожское кольцо". Уверена, что проведение Международного фестиваля караванинга и автотуризма "F.I.C.C. RALLY-2022" станет новый импульсом к развитию автомобильных путешествий по России, позволит открыть новые автомаршруты не только для российских, но иностранных туристов, привлечёт большее внимание инвесторов к этому виду туризма",– заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы усилили взаимодействие с Ростуризмом и подписали соглашение о сотрудничестве непосредственно на Восточном экономическом форуме. Готовы рассказывать, куда поехать и где отдохнуть, готовы открывать Россию с новой стороны!" – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

VI Восточный экономический форум проходит в гибридном формате с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Мероприятие станет вторым после ПМЭФ крупным международным событием 2021 года.

ТАСС – генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство