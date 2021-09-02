"Хор Турецкого" и арт-группа Soprano исполнили "Песни Победы" на четырёх языках

Москва, 2 сентября. Яркие выступления участников Фестиваля из России, Беларуси, Греции, Мексики и Катара продолжают заряжать зрителей положительными эмоциями.

На высшем уровне прозвучало сегодня выступление "Хора Турецкого" и женской арт-группы Soprano. Оба эти коллектива — проекты народного артиста России Михаила Турецкого. Это их единственное представление на Фестивале этого года.

"Для нас выступать на Фестивале "Спасская башня" очень интересно, важно и волнительно, — говорит Михаил Турецкий. — И сегодня у нас особый праздник. "Спасская башня" — это миротворческий проект, который объединяет народы, создаёт мосты мира, дружбы и взаимопонимания между людьми разных национальностей. И наша программа о том же, поэтому мы являемся частью этого проекта". А член "Хора Турецкого" Вячеслав Фреш добавляет: "Мы, как вокальный спецназ, готовы петь в любых погодных условиях и на любых площадках".

Сегодня зрители услышали в исполнении коллективов Турецкого "Песни Победы". Это миротворческий проект, который известен уже во всём мире, артисты выступали в центре Берлина, в Нью-Йорке возле статуи Свободы, Вашингтоне и Пекине. Это наша история и память, это песни о подвиге, героизме и любви. На Фестивале этого года "Песни Победы" особенно актуальны, поскольку его главной темой являются такие понятия, как Время, Музыка и Мир.

Коллективы Турецкого исполняют песни более чем на 10 языках. И в своей фестивальной программе артисты это прекрасно демонстрируют. Неожиданно их выступление начинается с песни на латинском языке. Темы войны и мира идут в программе вперемежку: "Дан приказ: ему — на запад…", "Полюшко-поле" с вплетением в звучание баса, "Черноглазая казачка" с мужскими и женским вокалами, "Ленинградский горьковатый хлеб".

Группа Soprano исполнила фрагмент мировой классики — "Адажио" Томаззо Альбинони (XVII век). Девушки начинают на итальянском, а затем переходят на русский: "Я окна в ночь открою, чтоб встретиться с тобою. Пусть я не знаю тебя. Мне скажет шёпот дождя, что ты грустишь обо мне и что придёшь однажды". Лирика "Адажио" сменяется весёлой песней "Бомбардировщики". Девушки поют на русском и английском языках.

И снова "Хор Турецкого". Исполняется народная песня итальянских партизан "Белла чао" на двух языках — итальянском и русском. В финале программы артисты спели уникальную, по словам Турецкого, "Попутную песню" (музыка М. Глинки, слова Н. Кукольника), написанную к открытию в 1837 году первой в России железнодорожной ветки Санкт-Петербург — Царское село — Павловск. И посвятили её своему партнёру ОАО "Российские железные дороги".

В этот вечер зрители услышали уникальные голоса, прочувствовали выброс невероятной энергетики. Получился настоящий праздник песни.

В числе почётных гостей на трибунах в этот вечер присутствовали военный атташе Греции в РФ полковник Панагиотис Димопулос, руководитель делегации Министерства обороны Греции на Фестивале "Спасская башня" полковник Георгиос Стамнас, представитель руководителя делегации Мексики на Фестивале "Спасская башня" полковник Хуан Карлос Кирос Муньос.

XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит в Москве на Красной площади в формате COVID-free.

ТАСС - официальное информагентство фестиваля.