Всемирный конгресс Международного совета по детской книге впервые пройдет в России

Москва, 2 сентября. Культурное событие мирового масштаба - 37-й Всемирный конгресс Международного совета по детской книге (IBBY, 18+) - пройдет в Москве с 10 по 12 сентября 2021 года.

Его организатор - Национальная российская секция IBBY, основанная в 1968 году по инициативе классиков отечественной детской литературы Сергея Михалкова и Агнии Барто. Конгресс IBBY пройдет в России впервые. На три дня Москва станет центром обсуждения самых актуальных проблем детской литературы и чтения.

"Проведение конгресса IBBY - большая честь и ответственность. Этот форум без преувеличения представляет собой событие мирового масштаба в области культуры и является международным признанием значительного вклада нашей страны в мировую детскую литературу", - отметила Татьяна Голикова, Председатель организационного комитета 37-го Всемирного конгресса IBBY в Москве, Заместитель Председателя Правительства РФ.

Писатели, иллюстраторы, специалисты по детской книге - известные деятели со всего мира встретятся в российской столице и обсудят перспективы детской литературы. Тема Конгресса - "Огромный мир сквозь призму детских книг". В центре внимания - проблема приобщения детей и подростков к чтению хороших книг.

Мероприятие пройдет под патронажем Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации.

"В условиях пандемии возрастает роль и значение международного культурного сотрудничества, и миссия IBBY, на мой взгляд, здесь особенно актуальна. Совместная деятельность представителей десятков стран по приобщению детей к чтению и созданию условий для доступа к качественной литературе - это еще один важный шаг к взаимопониманию и уважению различных культур", - отметила Ольга Любимова, Министр культуры РФ.

Изначально 37-й Международный конгресс IBBY должен был состояться в 2020 году, но ситуация с пандемией коронавируса изменила график проведения мероприятий.

Формат 37-го конгресса IBBY гибридный: часть событий пройдет онлайн, часть - оффлайн. Специально для Конгресса была создана уникальная интернет-платформа IBBY.online.org, которая позволяет присоединиться к его работе участникам со всего мира.

"Как и другие масштабные мероприятия, Конгресс IBBY был вынужден во многом изменить свои планы в связи с эпидемологической обстановкой. С одной стороны, современные реалии создают сложности для организаторов событий, с другой - открывают новые возможности для их участников. Я думаю, в новом, гибридном формате IBBY мы со временем обнаружим много плюсов. Хотя, безусловно, это никогда не заменит живого общения", - отметил Президент IBBY Чжан Минчжоу.

На заседаниях выступят 270 докладчиков из 54 стран, среди которых английский писатель Дэвид Алмонд, бразильский иллюстратор, писатель и драматург Роже Мелло, аргентинский романист, академик Мемпо Джардинелли, директор Международной молодежной библиотеки в Мюнхене Кристиана Раабе, российский филолог и фольклорист Валентин Головин. На открытии 37-го Международного Конгресса по детской книге выступит Президент фонда А. И. Солженицына Наталья Солженицына.

Среди ключевых событий Конгресса - церемонии вручений премий IBBY ASAHI, iRead и торжественная церемония награждения лауреатов Золотой медали Х.К. Андерсена, самой престижной международной награды в области детской литературы, которую называют "Малой Нобелевкой". За всю историю IBBY советские и российские писатели этого знака отличия не удостаивались ни разу, а вот отечественные художники-иллюстраторы дважды признавались лучшими: Татьяна Маврина в 1976 году и Игорь Олейников в 2018 году. Лауреатами 2020 года стали писательница Жаклин Вудсон из США и художник-иллюстратор Альбертина из Швейцарии.

"Литература каждой страны по-своему уникальна. Очевидно, что информация из детских книг становится частью мировоззрения взрослеющего человека. IBBY прикладывает большие усилия, чтобы как можно больше юных читателей по всему миру наслаждались качественной познавательной детской литературой. Это и есть, на мой взгляд, серьезный вклад в поддержание и расширение добрососедских отношений между странами, в укрепление взаимопонимания и дружбы между народами", - отметил вице-президент Российского книжного союза Владимир Григорьев.

На Конгрессе будет представлен специальный выпуск журнала "Bookbird" на русском и английском языках, посвященный детской литературе в России.

"Проекты IBBY позволяют специалистам по детскому чтению оставаться включенными в современную мировую книжную культуру. Программы поддержки детского и юношеского чтения на государственном уровне в разных странах помогают в воспитании, образовании подрастающего поколения, в формировании общекультурного потенциала страны. Конгресс всегда становится местом встречи единомышленников, а обмен опытом - одной из важнейших его миссий," - отметила Мария Веденяпина, Директор Российской Государственной Детской Библиотеки.

Также на Конгрессе будет представлен проект "Россия сквозь призму детских книг", который реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО "Российский фонд культуры" в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Среди площадок проекта, на которых пройдут основные события Конгресса - Российская государственная детская библиотека, Государственный музей А.С. Пушкина, а также одно из самых красивых исторических зданий столицы - Дом Пашкова.

ТАСС - информационный партнер 37-го Всемирного конгресса Международного совета по детской книге.