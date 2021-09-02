"Справедливая Россия – За правду" провела пресс-конференцию по ликвидации последствий ЧС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. ​​​​​Секретарь Президиума Центрального совета партии по информационной политике Марина Ким сообщила, что партия в этом году первой реагировала на чрезвычайные ситуации, которые происходили в России - большая работа велась по линии добровольцев, однопартийцы в регионах оперативно создавали штабы помощи.

Председатель Партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов назвал большой ошибкой принятие в 2007 году Лесного кодекса, когда хозяина леса - лесника просто "вывели за скобки". Он также рассказал о подготовленных партией законопроектах, направленных на поддержку жителей и бизнеса пострадавших от стихийных бедствий регионов.

Сопредседатель партии Геннадий Семигин выделил основные направления ЧС, к которым должны быть готовы государство, власть и граждане. "Власть должна подготовить конкретную программу, где будут запасные страховочные варианты для ЧС", - сказал он.

Председатель общественного совета "Союза добровольцев России" Яна Лантратова отметила, что во время стихийных бедствий волонтеры оказывают помощь и участвуют в ликвидации последствий ЧС. "Мы в сотрудничестве с партией и сейчас, и в будущем будем вести эту работу, планируем это делать системно", - добавила она.

Секретарь Президиума Центрального совета партии по вопросам просвещения и образования Александр Казаков подчеркнул, что государство должно нести ответственность за то, что катаклизмы не были предотвращены, а также за ликвидацию их последствий и предоставление необходимой помощи.

В пресс-конференции также приняли участие депутат фракции "СР" в ГД Федот Тумусов, руководитель Центрального Аппарата партии Дмитрий Гусев, член Центрального совета партии Николай Новичков, Председатель Совета реготделения партии в Республике Карелия Ройне Изюмов, Председатель Совета реготделения партии в Краснодарском крае Денис Хмелевской.