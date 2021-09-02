На Synergy HR Forum расскажут, как эффективно работать с человеческим капиталом

Москва, 2 сентября. В Москве 9 сентября пройдет масштабное образовательное событие – Synergy HR Forum(18+), на котором топ-менеджеры и HR-директоры крупнейших российских компаний расскажут, как эффективно работать с человеческим капиталом сегодня.

В прошлом году рынок труда столкнулся с коллапсом, аналога которому не было в истории. Удаленная работа, коронавирусные ограничения, успех одних отраслей и разорение других – с этим столкнулись не только предприниматели, но и их сотрудники. Как остаться на плаву в новых условиях? Как справиться с кадровым голодом? Как разработать HR-бренд компании?

На все эти вопросы найдутся ответы на Synergy HR Forum, организатором которого выступает Школа Бизнеса "Синергия". Спикеры поделятся опытом, работающими кейсами и полезными инструментами, а также расскажут, как получить конкурентное преимущество и повысить устойчивость компании на рынке благодаря существующему HR-бренду. Мероприятие состоится на двух сценах, направленных на b2b и b2c сегменты, на каждой из которых будут обсуждаться наиболее актуальные вопросы в области HR-менеджмента.

Хедлайнерами форума станут СЕО онлайн-гипермаркета "Утконос" Дэнни Перекальски, директор по персоналу нефтехимической компании "СИБУР Холдинг" Альбина Лабашова и директор по персоналу инвестиционной группы "Севергрупп" Анна Львова. Они обсудят актуальную ситуацию на рынке труда, расскажут о том, как привлечь работодателя, работать с удаленными сотрудниками, оценивать и управлять эффективностью и многое другое.

Их коллегами по площадке выступят вице-президент металлургической и горнодобывающей компании "Евраз" Наталья Ионова, директор по персоналу и организационному развитию энергетической компании "СУЭК" Наталья Ямщикова, директор департамента аналитических бизнес-решений компании интернет-рекрутмента "hh.ru" Наталья Данина, основатель и генеральный директор компании интернет-рекрутмента "ЛюдиPeople" Виктория Петрова, собственник компании интернет-рекрутмента "GLOBALPAS", основатель IT экосистемы "REDBRIDGE" Сергей Профатилов, управляющий партнер и сооснователь кадрового бутика "J&P Executive", приглашенный лектор РАНХиГС и ИТМО, сертифицированный коуч (ECF) Петр Липов, HR-директор онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Алеся Ракитина и многие другие.

"HR стремительно трансформируется: все больше традиционных "живых" функций уходят в онлайн: обучение, инструктажи, проверка знаний, получение любой информации, копий документов и пр. До 33% сотрудников перешли на удаленную работу и не планируют возвращаться в офис. Это вызывает огромное количество проблем с удержанием производительности и качества труда на заданном уровне, обеспечением удаленных рабочих мест, организацией очных деловых мероприятий, ведь новые идеи и методы рождаются только в непосредственном взаимодействии людей.

Сегодня почти нет права на ошибку и надо быстро принимать решения, сохранять свое кадровое ядро и оптимизировать использование каждого ресурса", – сказала накануне форума основатель и генеральный директор компании интернет-рекрутмента "ЛюдиPeople" Виктория Петрова.

"Мы видим нарастание тренда на профессиональное и в конечном итоге ценовое расслоение в каждом отдельно взятом сегменте. Рынок продолжает оставаться напряженным, но сказать, что это в целом "рынок кандидата" или "рынок работодателя" уже нельзя: все сложнее.

Работодатели хотят получить от соискателей, как обычно, релевантный опыт и высокий уровень мотивированности, но все более важным - а иногда и доминирующим - требованием становится cultural fit. Соискатели же хотят получить от работодателей прежде всего честности и внятности, и это иногда важнее уровня компенсации и соцпакета", – поделился своими мыслями в преддверии мероприятия управляющий партнер и сооснователь кадрового бутика "J&P Executive", приглашенный лектор РАНХиГС и ИТМО, сертифицированный коуч (ECF) Петр Липов.

Мероприятие состоится на территории отеля банкетного комплекса Golden Palace. Также будет запись трансляции на электронной площадке Synergy.Online, разработанной Школой Бизнеса "Синергия", где собраны лучшие выступления, вебинары и практикумы от ведущих экспертов международного уровня.

Возрастная категория 18+.

Подробнее на сайте форума: https://synergyhr.ru/