В "Сколково" обсудили экологические инновации

Москва, 3 сентября. 2 сентября в Технопарке инновационного центра "Сколково" прошла всероссийская конференция Forum.Digital Ecology&Greentech Startup Booster 2021 (18+). Мероприятие было организовано Фондом развития цифровой экономики, Московским инновационным кластером и Фондом "Сколково". В работе конференции приняли участие представители экологических организаций и крупных компаний, заинтересованных в повышении экологичности своего бизнеса, таких как Accenture, Schneider Electric, Российское экологическое общество, ПАО "ЯТЭК", "Северсталь", "3М Россия и СНГ", "Газпром нефть", ВЭБ.РФ, "Большая тройка", АО "ТКБ" и других.

Председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в своём приветственном слове участникам мероприятия сообщил, что экологическая повестка сегодня — мировой тренд, и всё больше компаний стремятся сделать свой бизнес экологичнее при помощи внедрения цифровых технологий. "В Фонд поступает значительное число заявок от предприятий, желающих экологизировать свои бизнес-процессы — что, конечно же, не может не радовать", — заявил он. Герман Клименко также добавил, что в условиях растущего внимания к проблемам экологии со стороны государства и общества экологическая модернизация — вопрос жизнеспособности любого бизнеса.

По мнению председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, помимо потребности в новых "зеленых" технологиях и цифровизации производственных процессов, на сегодняшний день у бизнеса есть куда более важная задача — изменение корпоративного управления. "Необходимо менять мышление бизнеса, нужно перестраиваться, менять ценностные ориентиры акционеров и топ-менеджмента. Плюс нужна верификация, внешняя экспертиза, которая поможет оценить усилия компании и качество самих "зеленых" решений, исключив маркетинговые манипуляции".

Главными темами круглых столов в рамках конференции стали новые технологии для низкоуглеродной экономики, вызовы и решения промышленной экологии в сложных климатических зонах, технологии для экономики замкнутого цикла, экологический мониторинг, а также восстановление и развитие биоресурсов. Особое внимание было уделено сокращению выбросов и ограничению антропогенного воздействия на климат. Участники обсудили возможности для перехода на низкоуглеродный сценарий развития экономики, возможные экономические эффекты и барьеры при внедрении новых технологий, а также необходимые регуляторные и рыночные стимулы. Абсолютно все спикеры сошлись во мнении, что низкоуглеродное будущее неизбежно.

Другой не менее важной темой стала промышленная экология в сложных климатических зонах. Вопросы охраны окружающей среды в таких условиях имеют свою специфику, связанную с функционированием производственного и очистного оборудования при крайне низких температурах, необходимостью мониторинга состояния вечной мерзлоты в ситуации постепенного изменения климата. В ходе сессии участники обсудили варианты решений экологических проблем в условиях крайнего севера, выделили наиболее актуальные технологические вызовы, возникающие в этих условиях, а также сформулировали задачи, которые необходимо решить с использованием новейших технологий.

Спикеры и гости Forum.Digital Ecology&Greentech Startup Booster положительно оценили прошедшее мероприятие, подчеркнув важность и актуальность его тематической повестки. Один из участников конференции, представитель Brucite+ сообщил, что его компания регулярно принимает участие в мероприятиях экологической направленности, а в своей деятельности всегда руководствуется принципом экологической безопасности. "Мы высоко оцениваем перспективы форума Forum.Digital Ecology и верим, что совместные усилия по защите окружающей среды проложат дорогу в "зеленое" будущее", — заявил он.

Forum.Digital — проект Фонда развития цифровой экономики, серия ежегодных форумов по цифровой трансформации отраслей экономики. Следующее мероприятие Forum.Digital Agro — третий форум, посвященный цифровой трансформации АПК, — состоится 22 сентября.

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https://forum.digital/agro2021