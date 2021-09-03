Количество обращений в "Ингосстрах" по телемедицине увеличилось более чем в 2 раза

ТАСС, 3 сентября. По данным "Ингосстраха", в первом полугодии 2021 года количество заключенных договоров по телемедицине увеличилось на 174% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. "Ингосстрах" также фиксирует продолжение роста количества обращений по данному направлению.

В первом полугодии 2021 года количество обращений по продукту "Телемед Бизнес" увеличилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом количество обращений к педиатру возросло более чем в 3 раза. Востребованность консультаций педиатра традиционно увеличивается в преддверии 1 сентября и нового учебного года.

Согласно статистике "Ингосстраха", в 2021 году наибольшей популярностью также пользовались телемедицинские консультации таких профильных специалистов как гастроэнтеролог (9,35% всех обращений), невролог (7,71%), эндокринолог (6,56%) и гинеколог (6,36%).

"С каждым годом мы фиксируем всё большую востребованность телемедицинских услуг среди населения нашей страны. В этом году отметили еще и кратно возросшую популярность консультаций педиатра, особенно перед началом учебного года. Несмотря на то, что в России все еще существуют некоторые законодательные ограничения по включению услуги дистанционного приема врачей в полис ОМС, преимущества телемедицины сложно игнорировать: когда человек общается со специалистом онлайн, он экономит время и силы, получает возможность тщательнее следить за своим здоровьем. Это удобно не только для жителей мегаполисов, но и для пациентов из небольших поселков. Несомненно, рынок телемедицинских услуг будет продолжать активно развиваться, а "Ингосстрах" совершенствовать свой продукт, предлагающий такую возможность", - комментирует заместитель генерального директора "Ингосстраха" по ДМС Дмитрий Попов.

"Ингосстрах" предлагает клиентам воспользоваться телемедицинскими консультациями как в рамках корпоративных программ ДМС, так и розничного продукта "Телемед Бизнес", который был запущен еще в 2018 году. В период пандемии сервис претерпел значительные изменения – стоимость полиса была снижена до 1,8 тыс. рублей. К тому же было расширено покрытие в части получения консультаций профильных специалистов - кардиолога, эндокринолога, дерматолога, оториноларинголога, аллерголога-иммунолога и многих других. Клиенты компании могут обратиться за помощью к дежурному врачу, терапевту или педиатру; получить помощь в интерпретации результатов лабораторных и инструментальных исследований; воспользоваться опцией психологической поддержки; получить рекомендации по здоровому образу жизни и питанию; обратиться за консультацией по уходу, питанию и режиму дня ребенка. Кроме того, в покрытие включено альтернативное медицинское мнение. Услуга предоставляется практикующим лицензированным врачом-специалистом в рамках плановой консультации на основании сканированных копий медицинских документов (выписок из истории болезни, медицинских заключений и др.), направленных через мобильное приложение.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.