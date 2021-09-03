Нарушения, выявленные на "Медсинтезе", не влияют на производство и безопасность препаратов

ТАСС, 3 сентября. Выявленные на ООО "Завод Медсинтез" нарушения не повлияют на производство и безопасность производимых препаратов. Нарушения, отмеченные Роспотребнадзором, касаются допуска сотрудников в лабораторию и проверки оборудования, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Ранее в СМИ появилась информация о подаче искового заявления подразделением Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Арбитражный суд Свердловской области на ООО "Завод Медсинтез" из-за выявленных нарушений в ходе плановой проверки.

"В ходе проведения плановой проверки сотрудниками Роспотребнадзора были выявлены два нарушения из более 200 пунктов нормативных актов, подлежащих проверке. Нарушения не относятся к производству лекарственных средств и не влияют на безопасность всей выпускаемой продукции ООО "Завод Медсинтез", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что выявленные нарушения касаются организации допуска сотрудников в лабораторию завода и проверки оборудования самой лаборатории. В настоящий момент выявленные нарушения устраняются.

Завод "Медсинтез" находится в городе Новоуральске Свердловской области. Он специализируется на производстве фармацевтической продукции. На заводе функционирует производство инфузионных растворов, готовых форм генно-инженерного инсулина человека, твердых и жидких форм лекарственных препаратов. Завод изготавливает лицензированные препараты и занимается созданием новых лекарственных средств.