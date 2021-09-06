ДВФУ разработал систему для экомониторинга воды и воздуха на базе сети 5G МТС

ТАСС, 6 сентября. Специалисты Центра проектной деятельности ДВФУ разработали умные станции для экологического мониторинга воды и воздуха, работающие в сети 5G МТС. "Умные" устройства будут измерять температуру, влажность, содержание углекислого газа и химический состав воздуха, уровень шума в городе, загрязненность водных ресурсов и фиксировать все отклонения от нормы. Датчики работают в сети пятого поколения, что позволяет оперативно анализировать и передавать большие массивы данных в центр мониторинга.

Президент МТС Вячеслав Николаев отметил, что решение может применяться на промышленных предприятиях - контролировать уровень выбросов вредных веществ и предупреждать, когда он достигает критической отметки. "Это поможет предприятиям обеспечить экологическую безопасность своих технологических процессов и минимизировать возможные экологические и экономические риски", - сказал Николаев.

И.о. ректора ДВФУ Алексей Кошель в свою очередь отметил, что ДВФУ регулярно становится площадкой для апробации и внедрения передовых высокотехнологичных решений. "Разработки Проектного центра ДВФУ и возможности сети 5G МТС позволяют тестировать передовые решения, которые вскоре станут доступны бизнесу, и будут способствовать более эффективному развитию региона и страны", - подчеркнул Кошель.

После успешного тестирования образцов запланировано промышленное производство серии устройств для экомониторинга.