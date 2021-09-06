В Красной Поляне пройдет один из самых красивых забегов страны

ТАСС, 6 сентября. В ближайший четверг организаторы спортивных мероприятий из команды Wild Family дадут старт масштабному беговому празднику в Красной Поляне (Сочи). На территории курортов "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" состоится Hoka Wild Trail, который объединит более 1200 участников.

В этом году у забега особый статус. В рамках мероприятия пройдут соревнования регионального и федерального значения: этап Кубка России по альпинизму в дисциплине "скайраннинг - вертикальный километр", а также чемпионат Краснодарского края по альпинизму в дисциплине "скайраннинг - гонка".

"Hoka Wild Trail - это отличная возможность продлить уходящее лето и провести активный отпуск с семьей или друзьями!" - отметил директор мероприятия Антон Жилин.

Продуманная инфраструктура горных курортов сделает поездку комфортной для каждого, а близость пляжей Черного моря, невероятно красивые горы и большой выбор развлечений точно не дадут заскучать.

Участников ждут:

Трейловые дистанции для разных уровней подготовки от вертикального километра до 125 км с набором 10800 м.

Настоящее испытание для самых бесстрашных - многодневная гонка с забеганием на Псеашха Сахарный, гору Ачишхо и хребет Аибга.

Детский забег по пересеченной местности.

Лекции, outdoor-семинары и мастер-классы.

Тесты самых ходовых моделей трейловых кроссовок Hoka.

Для участников и гостей мероприятия будут доступны специальные предложения курорта "Роза Хутор" - пешие прогулки, активный отдых и спа-программы, а также большой выбор ресторанов и баров.

Перед стартом каждого участника, включая детей, ждет пакет с сувенирами и подарками от партнеров мероприятия, а на финише им вручат памятную медаль.