Коллектив "Газпром добыча Уренгой" встретил профессиональный праздник

ТАСС, 6 сентября. В 2021 году День работников нефтяной и газовой промышленности коллектив "Газпром добыча Уренгой" встретил на фоне знаковой даты для Общества и всего региона - 55-летия со дня открытия Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ), сообщили в понедельник в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Уренгой".

"В этот день слова особой благодарности ветеранам, начавшим много лет назад большое и важное дело по освоению ямальских недр. Вот уже 43 года наше предприятие добывает из недр Большого Уренгоя газ, нефть и конденсат. Успешно выполняет все плановые показатели по добыче. Реализует проекты по вводу новых производственных мощностей. Заботится о хрупкой северной природе, - И ветераны производства, и молодая смена - все вместе мы в едином трудовом ритме работаем на благо нашей страны. Продолжаем традиции, заложенные первопроходцами Крайнего Севера", - отметил в своем обращении к коллективу генеральный директор ООО "Газпром добыча Уренгой" Александр Корякин.

В службе по связям с общественностью уточнили, что официальные торжества, приуроченные к профессиональному празднику газовиков, по традиции в Новом Уренгое неразрывно связаны с Днем рождения города, который появился на карте страны благодаря началу освоения Уренгойского месторождения.

"В честь знаменательных событий, в память об историческом прошлом северного края и его людях представители ООО "Газпром добыча Уренгой", Объединенной первичной профсоюзной организации "Газпром добыча Уренгой профсоюз" возложили цветы к памятникам "Пионерам освоения Уренгоя" и мемориалу первооткрывателям Уренгойского НГКМ. Почтить память Сабита Оруджева - выдающегося государственного деятеля, одного из основателей отечественного топливно-энергетического комплекса, бывшего министра газовой промышленности СССР, определившего в свое время местоположение будущего города - Нового Уренгоя, и возложить цветы к бюсту легендарного человека пришли представители правительства Ямало-Ненецкого автономного округа во главе с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым, а также Законодательного Собрания ЯНАО, администрации города, ООО "Газпром добыча Уренгой" и газодобывающих предприятий", - сказано в сообщении.

В честь отраслевого праздника более 800 сотрудников Общества были удостоены наград различного уровня - за добросовестное отношение к своим трудовым обязанностям, ответственность и профессионализм. "Коллектив ООО "Газпром добыча Уренгой" всегда отличался не только добросовестным отношением к работе, но и умением поддержать, оказать содействие нуждающимся. Подтверждением тому служат реализуемые компанией многочисленные социальные и культурные проекты и благотворительные акции. Одна из них прошла во время праздничного концерта. В Культурно-спортивном центре (КСЦ) "Газодобытчик" ООО "Газпром добыча Уренгой" состоялся благотворительный марафон по сбору средств на лечение детей с ограниченными возможностями здоровья, подопечных фонда "Ямине", в рамках проекта "Будущее вместе - Добро детям", - рассказали в службе по связям с общественностью и СМИ газодобывающего предприятия.

В выходные дни для жителей и гостей города прошли различные спортивные и культурно-развлекательные мероприятия. Активное участие в организации праздника приняли творческие коллективы КСЦ "Газодобытчик". Они подготовили для горожан сценические выступления, мастер-классы и динамичную игровую программу. Завершился праздник ярким и красочным фейерверком.

День работников нефтяной и газовой промышленности был установлен указом президиума Верховного Совета СССР в 1965 году, отмечается в первое воскресенье сентября.