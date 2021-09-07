Новые вызовы третьего десятилетия обсудят на Форуме социальных инноваций регионов в Москве

ТАСС, 7 сентября. Актуальные темы и новые тренды социальной политики, а также медицины и образования обсудят на IV Форуме социальных инноваций регионов (0+) ученые, футурологи, политики, руководители городов и регионов, социальные предприниматели и общественные деятели. Форум, организованный Советом Федерации РФ и Правительством Москвы, пройдет в столице с 9 по 11 сентября 2021 года.

Стремительное развитие цифровых технологий в начале XXI века стало стимулом для формирования у общества запроса на глобальные изменения в социальной сфере. Одновременно с этим человечество столкнулось с пандемией, которая высветила наиболее актуальные задачи и зоны модернизации. Ключевыми направлениями становятся:

здоровье общества и личности;

перезагрузка системы образования;

адресная социальная политика, направленная на рост доходов и качества жизни;

цифровизация экономики;

развитие сельских территорий и улучшение социальной инфраструктуры;

подготовка востребованных специалистов;

снятие стресса в условиях большого города;

счастье горожан.

Эти вопросы обсудят на пленарном заседании форума главы крупнейших городов, руководители российских регионов и эксперты из разных областей: мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, губернатор Московской области Андрей Воробьев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, эксперт в экономике будущего Параг Ханна и другие.

Три стратегические сессии Совета Федерации с участием министров федерального и региональных уровней, губернаторов и других региональных руководителей, общественных деятелей, врачей и экспертов будут посвящены проблемам мира после пандемии, глобальным вызовам и перспективам развития, проактивной социальной политике и новым возможностям для каждого, а также инновациям на службе здоровья нации.

Для экономического роста крайне важно иметь развитую и высокотехнологичную инфраструктуру. Одним из ключевых принципов инвестиций в эту сферу, которые внедряются в развитых странах, является учет социальных запросов. Как государство и бизнес могут совместно решить задачи строительства дорог и развития транспорта, модернизации ЖКХ и благоустройства городской среды, будет обсуждаться на экспертной сессии "Социальные аспекты в инфраструктурных проектах. Как обеспечить баланс интересов?".

Передовые технологии и подходы будут обсуждаться во время сессии на пленарном интервью "Рынок труда: новые вызовы и возможности". Все участники кадровой системы сегодня нуждаются в новых возможностях взаимодействия. Каковы перспективы цифровизации миграционных процессов? Как IT-технологии влияют на подбор персонала? Какой должна быть кадровая политика региона, чтобы привлечь инвестиции?

Тема активного долголетия звучит особенно актуально в постковидное время. В следующие 20 лет число пожилых граждан в России увеличится на 10 млн человек. Создание условий для активной социальной жизни пожилых людей и уход за теми, кто нуждается в посторонней помощи, — задача не отдельно взятой семьи, а общества и государства в целом. "Как жить дольше и оставаться здоровыми?" обсудят на экспертной сессии с участием представителей Минтруда России, Правительства Москвы и региональных социальных государственных и негосударственных структур. Что значит быть "новым взрослым" сегодня? Как сохранить социальную, профессиональную, творческую активность, вне зависимости от своего возраста? Какую роль должно играть правительство для поддержания активной, продуктивной и, главное, счастливой жизни горожан?

Всего пройдет 50 мероприятий: 34 дискуссии, 9 стратегических и экспертных сессий, 5 открытых лекций и 2 пленарных заседания. Гости форума узнают, что следует ждать от инноваций в медицине, инфраструктуре, сельском хозяйстве, образовании, питании и спорте.

Обсуждение этих и других тем на IV Форуме социальных инноваций регионов можно увидеть в режиме реального времени на сайте. Все мероприятия будут транслироваться, их видеозаписи останутся также на сайте форума. Для желающих посетить форум очно в Гостином дворе требуются только электронная регистрация и QR-код, который подтверждает защиту от COVID-19. Напомним, QR-код можно получить, если вы:

прошли вакцинацию двумя компонентами вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в РФ;

переболели COVID-19 и с даты выздоровления прошло не более полугода (180 дней), по данным официального регистра переболевших;

имеете отрицательный ПЦР-тест (срок действия - три календарных дня с даты получения результата исследования).

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