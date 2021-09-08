Председатель ВОГ в Башкортостане: будем работать дальше в защиту прав инвалидов по слуху

ТАСС, 8 сентября. Шевнина Ольга Вячеславовна — первая женщина — председатель отделения Всероссийского общества глухих (ВОГ) в Башкортостане. Ее команда стала создателем большого числа уникальных и важных социальных проектов в своем регионе: это и служба социального такси для инвалидов в городе Уфе, и Информационно-консультативный центр для людей с инвалидностью по слуху, и уникальная Школа глухих экскурсоводов, и многие другие.

Ольга с детства поняла, что хочет помогать и приносить пользу людям. Получила профессию психолога. И вся ее деятельность вот уже много лет посвящена тому, чтобы защищать права и интересы людей с инвалидностью.

О том, как родилось это решение в душе еще маленькой девочки, о своих планах и стремлениях, Ольга рассказала в интервью нашему корреспонденту.

— Насколько я знаю, вы ребенок глухих родителей и сама слабослышащий человек. Многие в такой ситуации озабочены вопросами исключительно собственного устройства в мире слышащих, а у вас получилась совсем другая история…

— У меня не тотальная потеря слуха — с хорошими слуховыми аппаратами я чувствую себя достаточно комфортно. А вот мои родители — глухие с детства, и родились они в слышащих семьях. При этом и папа, и мама у меня образованные и успешные люди. Папа — заслуженный тренер России по хоккею, до недавнего времени возглавлял Федерацию спорта глухих в Республике Башкортостан.

Моя инвалидность по слуху стала еще одним толчком к развитию для меня, а не барьером. И сейчас помню, как я, будучи совсем маленькой, отрабатывала отдельные жесты перед зеркалом. Это было увлекательным занятием, а не обязаловкой: я очень хотела понимать своих родителей, их друзей — это же целый еще один дружественный мир. Думаю, мое вот такое восприятие и родилось из того, что мы всегда были дружной семьей и нам очень хотелось полноценно общаться друг с другом! Так я стала, по сути, маленьким сурдопереводчиком — ходила с родителями и в поликлиники, и в различные "соцобесы"... Мне нравилось, что ко мне, к кнопке с хвостиками, относятся по-доброму, как ко взрослой, и многие вопросы решаются быстро благодаря только моему участию. Это очень мне льстило, наверное, поэтому мне с детства очень нравится помогать, и есть уверенность, что мне обязательно удастся решить проблему как надо!

— У вас сейчас много проектов. Вы их задумываете по запросам людей с инвалидностью по слуху или исходя из своего опыта?

— Скорее, оба эти фактора вместе! Нельзя делать что-то, не имея четкого представления, что это вообще нужно. Нельзя свое мнение ставить выше общественного, но учитывать свой опыт и знания при принятии решений — обязательно! Так появился наш нашумевший проект социального такси для инвалидов в городе Уфе. Уфа — географически вытянутый город, поэтому услуги такси здесь достаточно дорогие, а на автобусе ехать далеко и долго! Наше бесплатное такси для инвалидов I группы и семей с детьми-инвалидами стало для них долгожданным событием и настоящим финансовым подспорьем, а для водителей, инвалидов по слуху, — замечательной практикой общения и вариантом трудоустройства. Или наша гордость — Информационно-консультативный центр для людей с инвалидностью по слуху. Проблема доступности информации — это проблема номер один для глухих граждан. Наш центр решает ее со всех сторон: здесь у нас и онлайн-сопровождение сурдопереводчика, и видеоконсультации специалистов с сурдопереводом, и новостная видеостудия "Deafинформ", а также помощь в оформлении официальных документов и запросов, возможность получить совет юриста или психолога по реальной бытовой ситуации.

— Еще один ваш проект — Школа глухих экскурсоводов. Это туризм в Башкирии, да? Именно для туристов, которые приезжают в Башкортостан?

— Да и для самих жителей нашей республики этот проект был необходим! Башкирию называют второй Швейцарией, она — настоящая сокровищница природных и исторических памятников! Но разве мы много знаем о ней? А много ли о родном крае знают люди с нарушениями слуха, которых у нас в регионе более 5 тыс. человек? Откуда им взять эту информацию? Благодаря проекту мы обучили в республике 40 глухих экскурсоводов, которые могут проводить полноценные экскурсии на русском жестовом языке. И знания эти не академические! Мы реально прошли самые разные маршруты с опытными кураторами, поднимались в горы и спускались в пещеры, разработали собственные туры. Наши ребята подготовлены и к активным походам — прошли школу оказания первой медицинской помощи, смогут разбить палатку и приготовить еду в самых экстремальных погодных условиях. Так что теперь Башкирия — край доступного туризма для людей с инвалидностью по слуху со всего мира!

— Красивые проекты. И вроде все гладко. Но без проблем не бывает! Какие вопросы приходится решать?

— Думаю, на региональном уровне у нас нет нерешаемых вопросов. Мы в постоянном диалоге с различными ведомствами. Я вхожу в состав Совета по делам инвалидов при главе республики. Мы выигрываем гранты — не только президентские, но и республиканские, городские, нас поддерживают, стараются прислушиваться. Основные проблемы в работе у нас не регионального, а федерального характера. Есть статьи федеральных законов, которые устарели или приняты без учета потребностей и интересов людей с инвалидностью по слуху. Самая такая провальная на сегодня сфера — это образование глухих. Я занимаю пост председателя регионального отделения ВОГ третий год и с сожалением могу отметить неутешительную тенденцию: к нам в общество с каждым годом приходят все менее и менее грамотные дети с нарушениями слуха, которые не знают жестовый язык, плохо говорят и практически не могут без ошибок написать и двух предложений. Отсюда и проблемы с трудоустройством их на квалифицированные специальности, с самореализацией и вообще невозможность самостоятельно обеспечить существование себя и своей семьи.

— С какого момента появились такие проблемы в образовании?

— В 1990-х годах, когда потерялась преемственность между разными звеньями образовательной системы. Например, мой папа тотально глухой, но он получил высшее образование в Санкт-Петербурге и полностью реализовался как личность! И он — не уникум! Его поколение — очень грамотные и востребованные специалисты: отлично и внятно говорят, считывают с губ и сами составляют официальные документы. А сегодня из современных ребят с нарушениями слуха высшее образование могут получить единицы. Это — следствие непродуманной политики в образовании инвалидов без учета специфики инвалидности по слуху. И это вопросы федерального уровня!

— Ольга, дайте совет людям с ограниченными возможностями. Многие просто потеряны. Вы это лучше меня знаете.

— Да, мне повезло, у меня всегда за плечами была семья. Сначала мама и папа, которые занимались моим воспитанием и развитием. Сейчас у меня муж, дочка. Но я могу уверенно сказать: счастье каждого человека в его собственных руках! Каждый должен стремиться сделать свою жизнь лучше, комфортнее для себя! Ну а мы будем работать дальше в защиту прав инвалидов по слуху!