Специальный приз "Международное признание" вручат на премии InterComm_2021

ТАСС, 8 сентября. Британский институт корпоративных коммуникаций IoIC (Institute of Internal Communications), партнер Премии InterComm_2021 (18+), вручит специальную награду номинантам, которые подадут свои проекты в том числе на английском языке. До окончания приема заявок на Премию осталось 10 дней.

Номинантом можно стать до 17 сентября, представив свои кейсы в одной из 14 номинаций или в нескольких:

"Точка роста" - проекты в области обучения персонала.

"Работа мечты" - проекты в области развития бренда работодателя.

"Энергия команды" - проекты в области повышения мотивации и лояльности персонала, развития корпоративной культуры и ценностей.

"Общий знаменатель" - проекты в области создания единой коммуникационной среды.

"Образ жизни" - проекты в области well-being и развития work & life balance персонала.

"Территория добра" - проекты в области КСО и волонтерства.

"Событие" - проекты в области организации корпоративных мероприятий, в том числе для развития корпоративного спорта и популяризации здорового образа жизни.

"Медиа" - корпоративные, отраслевые и бренд-медиа на службе коммуникаций.

"Люди и технологии" - цифровые технологии на службе корпоративных коммуникаций.

"Стратегия" - реализованные в 2020 году стратегии внешних и внутренних HR-коммуникаций.

"Антикризис" - проекты по реализации антикризисных коммуникационных кампаний в области развития внешнего и внутреннего бренда работодателя.

"Амбассадор компании" - проекты, направленные на формирование сообщества амбассадоров.

"Мастер коммуникаций" - персональная номинация для лидеров корпоративных коммуникаций.

"Команда года" - командная номинация для лучшего корпоративного подразделения в области коммуникаций.

За 12 лет существования премии в ней приняли участие 400 компаний и 700 проектов, а ее лауреатами стали 150 лучших кейсов и специалистов.

Ежегодно жюри выбирает проекты в сфере коммуникаций, корпоративной культуры, обучения и мотивации персонала, развития волонтерства и социального партнерства, а также в специальных номинациях.

Актуальные для рынка номинации, профессиональное жюри и комфортная организация презентации и оценки проектов позволили премии заработать отличную репутацию.

В жюри - ведущие эксперты в сфере корпоративных коммуникаций, топ-менеджеры крупнейших российских и международных компаний. Номинанты ежегодно получают объективную оценку своих проектов, а также возможность для общения с коллегами и обмена опытом.

С 2021 года экспертную поддержку премии оказывает Британский институт корпоративных коммуникаций IoIC (Institute of Internal Communications). Номинанты при желании могут подавать заявки на двух языках - русском и английском, получить обратную связь от британских экспертов - членов жюри Премии.

Специальный приз "Международное признание" от IoIC получат лучшие проекты номинантов, подавших заявки в том числе на английском языке.

Регламент проведения Премии:

До 17 сентября подача заявок.

С 20 сентября до 1 октября - оценка проектов жюри.

4 октября - публикация шорт-листа лучших проектов.

13 октября - открытая защита проектов.

27 октября - Деловое шоу и Торжественная церемония награждения победителей Премии InterComm_ 2021 (в гибридном формате - оффлайн и онлайн).

"Мы все пережили полтора года пандемии, изоляцию, всеобщий переход на гибридный формат работы. Уверена, все это отразилось на содержании и форматах работы специалистов по коммуникациям. Они совершили немало открытий, встретились со множеством инсайтов, внесли свой вклад в развитие компаний и бизнесов. Ждем необычные, сильные, прорывные проекты", - говорит глава оргкомитета премии InterComm_2021 Лариса Рудакова.

Подробнее о премии.

Организатор Премии: портал о корпоративных коммуникациях InterComm.media

Организационный партнер: коммуникационная группа "МедиаЛайн"

Креативный партнер: группа компаний SmartMotion

Стратегический партнер: Трубная металлургическая компания

Эксклюзивный партнер: ПАО "Норникель"

Партнер: Курорт "Красная поляна", Check-In, Gaudi

Премия InterComm проходит при поддержке общественных организаций: IoIC, РАЭК, Ассоциация менеджеров России, АКАР, РАСО, АКМР, НАОМ

Генеральный информационный партнер: РИА Новости (18+)

Официальный информационный партнер: ПРАЙМ (18+)

Информационные партнеры: Аргументы и Факты (16+), Комсомольская правда (18+), Российская газета (16+), Холдинг 1MI (18+), Серебряный лучник, Theory&Practice (16+), ТТЦ Останкино (18+)

Информационная поддержка: Runet-ID, Jobsora, onlain24news (18+)

Возрастная категория 18+

Справка:

InterComm - комплексный проект в сфере корпоративных коммуникаций, включающий в себя b2b-площадку InterComm.media, ежегодную международную Премию в области коммуникаций, деловые и образовательные мероприятия, а также профессиональное комьюнити представителей HR-, маркетинговых, PR-, IT- и digital-подразделений компаний. В 2021 году торжественная церемония награждения победителей премии и масштабное деловое шоу InterComm пройдут 27 октября в гибридном формате: оффлайн + онлайн.

Британский Institute of Internal Communications - независимое сообщество коммуникаторов-экспертов, которое уже 70 лет помогает компаниям Великобритании и всей Европы развивать и совершенствовать свои корпоративные коммуникации. IoIC является создателем своеобразного "кодекса коммуникатора" - карты IWS, отражающей ключевые навыки, знания и стиль поведения профессионала в сфере коммуникаций. Этот документ является основой международных стандартов в области корпоративных коммуникаций. Ежегодная профессиональная премия IoIC Awards является одной из самых престижных в мире.