Независимый регулятор в секторе ускорит развитие творческого предпринимательства

ТАСС, 8 сентября. С 26 по 29 августа прошла Российская креативная неделя - форум-фестиваль собрал на одной площадке профильные государственные ведомства, ведущие профессиональные организации, творческие союзы, успешные бизнесы и знаковых акторов. В рамках мероприятия Федерация креативных индустрий (ФКИ) приняла участие в организации ряда событий: выездной стратегической сессии комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению "Культура", семинаре-дискуссии "Креативная экономика России: преодоление барьеров и перспективы развития", а также провела офлайн-презентацию своего сервиса Creative Russia Map.

Открывающим событием Креативной недели стала стратегическая сессия комиссии Госсовета России по направлению "Культура", которая была инициирована Губернатором Самарской области, председателем комиссии Дмитрием Азаровым. В рамках сессии эксперты из регионов, представители госорганов и медиахолдингов обсудили Концепцию развития креативных индустрий Министерства культуры РФ и варианты координации действий регионов в рамках ее реализации. В ходе обсуждения поднимались вопросы о необходимости выработки единой политики развития креативного предпринимательства, разработки финансовых механизмов, включая льготное налогообложение, формирования инфраструктуры и подготовки кадров для креативных (творческих) индустрий.

Дмитрий Азаров отметил, что каждый регион самостоятельно выбирает свой путь развития креативных индустрий, используя имеющиеся ресурсы: экономические, материальные, творческие, социокультурные (создание межведомственных рабочих групп, фондов, АНО и т.д.). Он поддержал предложение о формировании реестра креативных индустрий, который поможет закрепить выбранные креативные направления соответствующими нормативными актами.

Директор департамента кинематографии Минкультуры РФ Светлана Максимченко подчеркнула, что не все креативные индустрии находятся в равных условиях сейчас. В частности налоговые послабления для IT и анимации серьезно повлияли на развитие этих сфер.

Председатель правления "Союзмультфильм" Юлиана Слащева рассказала о своем опыте в секторе анимации, который прошел путь от 30-ти разрозненных студий до сложившейся и оформленной индустрии с отраслевой организацией, в которую входит уже 60 компаний. Благодаря тесному и долгому общению с государством представители данного направления деятельности смогли получить необходимые льготы для обеспечения стабильного роста объема производства продуктов. Юлиана предложила масштабировать то, что было сделано в анимации, на остальные креативные индустрии.

В свою очередь, глава холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров отметил, что для решения таких масштабных вопросов и эффективного взаимодействия государства с бизнесом необходимо создать проектный офис.

"Нужен единый проектный офис, площадка, на которой встречаются представители государства и бизнеса. Мы должны создавать условия, чтобы наши творцы имели возможность не только производить контент, но и распространять его в стране и мире", - добавил он.

Это предложение поддержал Андрей Кричевский, председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, член правления Федерации креативных индустрий, который подчеркнул, что проектный офис действительно нужен, но сферой креативных индустрий надо управлять совместными усилиями рынка и государства. По его словам, для бизнеса очень важно выстраивать правильное взаимодействие с властью: "Хотелось бы формата сделки: обязательства в обмен на возможности. Обязательства от бизнеса в обмен на предоставляемые возможности от государства. Такое взаимодействие требует прозрачности и доверия, причем с обеих сторон. Для преодоления указанных проблем целесообразно рассмотреть вопрос создания единого проектного офиса с участием федеральных органов исполнительной власти, региональных органов власти, а также профессиональных участников творческих индустрий в формате общероссийской общественно-государственной организации".

Дмитрий Азаров поддержал предложение о создании проектного офиса, поскольку все рабочие группы и комиссии на данный момент являются отраслевыми.

27 августа прошла первая офлайн-презентация Creative Russia Map - карты инфраструктурных организаций России, которая дает возможность креативным предпринимателям настроить точный поиск по необходимым параметрам для поддержки своего бизнеса в креативных индустриях. В рамках встречи были выделены основные векторы развития проекта - наполнение карты большим числом региональных организаций, фиксация обратной связи от предпринимателей, которые прибегали к помощи карты, и развитие сервисных инструментов ресурса. Так, в ближайшей перспективе пользователи смогут прямо с карты заказывать услуги у различных организаций, представленных в базе.

"Мы видим большой интерес рынка к нашему сервису. Только за первый месяц с начала работы beta-версии мы получили около 100 заявок от организаций со всей страны. Вместе с заявками мы получаем и предложения по улучшению работы ресурса. Мы рады такому участию профсообщества в развитии Creative Russia Map", - отметил генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов.

29 августа прошел семинар "Креативная экономика России: преодоление барьеров и перспективы развития". Его модератором выступил д.э.н., проф., декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, научный руководитель Института национальных проектов, председатель правления Федерации креативных индустрий Аузан Александр Александрович.

Он начал встречу с обсуждения основных барьеров, препятствующих активному развитию креативного сектора экономики, а именно: недостаток финансовой грамотности у участников сектора креативной экономики, несформированная институциональная среда и отсутствие развитого рынка экспорта продуктов, произведенных креативными индустриями.

В дискуссию было вовлечено большое количество экспертов: директор Центра креативной экономики НИУ ВШЭ Татьяна Абанкина, руководитель Центра урбанистики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, основатель и председатель совета директоров Московского центра урбанистики Сергей Капков, председатель Правления банка "Новый век" Вадим Мартынов, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, руководитель направления экспорта креативных индустрий РЭЦ Евгения Данильченко, генеральный директор Союза композиторов России и заместитель генерального директора фирмы "Мелодия" Карина Абрамян, управляющий директор ВЭБ.РФ Олег Ракитов и другие.

В ходе встречи Татьяна Абанкина отметила, что на данный момент наблюдаются сквозные проблемы: отсутствие необходимой инфраструктуры в виде креативных кластеров для образования новых предпринимателей в регионах, нормативной базы, которая будет закреплена на законодательном уровне, и единого координирующего органа.

По мнению представителя Экспортного центра, возможности для развития экспорта в России есть, однако отсутствие культуры интеллектуальной собственности и низкий уровень финансового образования мешают частным предпринимателям представлять свой продукт на зарубежных рынках.

В рамках дискуссии директор Кузбасского филиала Российского государственного института сценических искусств Иван Клиндухов рассказал, что помимо проблемы отсутствия достойного образования также остро стоит вопрос трудоустройства кадров, поскольку на данный момент большое количество людей, получив специализированное образование, не находят себе место в регионах и уезжают за границу. Так Россия теряет талантливую молодежь.

Сергей Капков выразил мнение о необходимости перемен на уровне идеологии: уходить от единого бренда "Сделано в России" и позиционировать свои разработки как "Придумано в России". При такой подаче страна производства уже не имеет значения. Александр Александрович Аузан согласился с высказыванием Сергея Капкова и отметил, что это может стать движущей силой для промоутирования продуктов на внешних рынках.

По итогам семинара Александр Аузан поблагодарил всех участников дискуссии и отметил, что все данные, собранные в ходе встречи станут частью большого экономического исследования креативных индустрий, которое сейчас проводят совместно МГУ им. М.В. Ломоносова и Федерация креативных индустрий.