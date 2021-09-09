Эксперты обсудят развитие цифровых коммуникаций в рамках MIXX Russia Conference

ТАСС, 9 сентября. Конференция MIXX Russia Conference (16+) раскрывает повестку индустриальных комитетов IAB Russia и представляет digital-направление Национального рекламного форума. Все сессии MIXX Russia Conference запланированы на 24 сентября.

Трансформация дата-подходов в мире без cookies: революция или эволюция?

Сессия Big Data & Programmatic соберет представителей агентств, крупнейших рекламодателей, adtech-платформ и паблишеров для обсуждения особенностей развития российского рынка аудиторных данных в условиях новой cookieless реальности. Участники НРФ’5 получат доступ к ключевым инсайтам исследования IAB Russia "Состояние российского рынка аудиторных данных - 2021". Лидеры рынка интерактивной рекламы рассмотрят альтернативные решения и определят новые приоритеты в работе с данными:

Контекстуальный таргетинг для построения коммуникации с целевой аудиторией без cookies-файлов

Идентификация интернет-пользователей на основе когорт (FLoC, FLEDGE): pros and cons

Роль CDP в обеспечении целостного подхода работы с потребителями на базе Hard ID

Перспективы Universal ID

Реакция adtech-компаний и паблишеров на вызовы рынка

Модераторы:

Анжела Федорченко, управляющий директор Weborama в Восточной Европе и Центральной Азии, сопредседатель комитета IAB Russia по Big Data&Programmatic

Александр Папков, директор по технологиям Media Direction Group, сопредседатель комитета IAB Russia по Big Data&Programmatic

Участники: OMD OM Group, Danone, Mediasniper, Criteo, Havas Media, Mail.ru Group и другие

Подкасты: очередной пузырь или будущее медиа?

В этом году в рамках MIXX Russia Conference включена сессия, посвященная подкастам. Приглашенные эксперты сессии ответят на топ-5 ключевых вопросов, которые влияют на аудиоблогинг с точки зрения развития интерактивной рекламы:

Что необходимо медиахолдингам для системной работы с подкастами?

Что необходимо радиохолдингам, чтобы начать делать подкасты?

Что необходимо инвесторам, чтобы вложиться в подкасты?

Чего не хватает рекламодателям в подкастах, чтобы инкорпорировать их в медиастратегии?

Что следует предпринять аудиоиндустрии, чтобы ее воспринимали более серьезно?

Модератор: Антон Маслов, руководитель рабочей группы IAB Russia по подкастам, ​​генеральный директор подкаст-сейлзхаус "Гласно Медиа"

Участники: сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ, Европейская медиагруппа, Русская медиагруппа, Digital Venture + Capital и другие

ТВ против Блогеров: сила не в противодействии?

На сессии MIXX: digital video cистемообразующие игроки рынка легального видео обсудят настоящее и будущее визуальных развлечений, борьбу за зрителя, а также особенности рекламного бюджетирования.

Между видеоплатформами и ТВ существуют точки взаимодействия, которые в будущем могут быть расширены. Это взаимодействие началось еще до появления блогеров. Многие видеоплатформы стартовали как ТВ-проекты. Телевизионные каналы имеют свои аккаунты на YouTube и в соцсетях. Спикеры секции MIXX: Digital Video предлагают обсудить новые возможности для сотрудничества в кросс-медийной реальности. Сила не в противодействии друг другу, а в синергии лучших из возможностей каждого игрока.

Модератор: Николай Киселев, заместитель генерального директора IMHO, председатель комитета IAB Russia по Digital Video Ad

Участники: сейлз-хаус “Газпром-медиа”, TikTok for Business, СберМаркетинг, Первый канал, ВГТРК, Yoola, Facebook, Яндекс

Как будет развиваться мобильная реклама?

В блок MIXX Conference традиционно вошла сессия MIXX: Mobile Ad. Экранное потребление продолжает расти. Мобильная реклама - это инструмент, без которого не обходится ни один рекламодатель. Форматы mobile ad трансформируются под конкретные бизнес-задачи. Дискуссия будет сосредоточена не только на постковидных трендах, но и структурирует основные процессы на рынке.

Ключевые направления сессии:

Развитие mobile ad в России и в мире

Сложности агентств и клиентов в работе с mobile

Privacy-safe маркетинг

Технологические преимущества мобильной среды

Обзор рекламных технологий в mobile commerce

Прогнозы и тенденции развития в новой реальности

Модератор: Михаил Цуприков, директор по мобильным технологиям и продуктам Mediascope, председатель комитета IAB Russia по Mobile Ad

Участники: сейлз-хаус “Газпром-медиа”, Hyper AdTech, СберМаркетинг, МТС, Яндекс, Danone, Mail.ru Group, GPMD

Как обстоят дела на рынке Advanced TV?

Слияние ТВ и digital не только сформировало новые паттерны смотрения, но и предоставило уникальные интерактивные возможности для рекламодателей. Advanced TV в России уже зарекомендовал себя многообразием работающих инструментов и рекламных продуктов. Сессия MIXX:Advanced TV - это оценка актуальных процессов и фокус на будущее digital-технологий:

Как обстоят дела на рынке?

Какие инструменты используются?

Что только получает свое развитие?

Какие основные вызовы стоят перед всеми игроками на пути в новое будущее?

Модератор: Дмитрий Пашутин, директор по развитию ivi

Участники: сейлз-хаус “Газпром-медиа”, сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ, Яндекс ТВ, ПАО “Ростелеком”, MediaHills, FUSE Media Direction Group

Есть ли пересечение между радио и digital-аудио?

2020 год оказался неоднозначным для радио. Традиционное вещание столкнулось с проблемами, связанными с падением охватов и монетизации. Цифровой аналог является быстрорастущим сегментом для digital-рекламы. Какие результаты дает слияние радио и digital? Более предметно об этом расскажут крупнейшие игроки - представители радиохолдингов, агентств и интернет-площадок:

Модели потребления аудио в эфирном радио и в онлайне

Перспективы развития, стандартизации и эффективности новых аудиоформатов

Как меняется монетизация аудиоинвентаря

Настоящее и будущее форматов с голосовой реакцией

Решение перфоманс-задач с помощью аудио

Модератор: Михаил Ильичев, генеральный директор СберЗвук, председатель комитета IAB Russia по Digital Audio Ad

Участники: Unisound, ГПМ Радио, NAME Digital, Getradio, Digital Audio, Русская медиагруппа, DIGITALBOX

Работа конференции сопровождается конкурсным направлением MIXX Awards. Прием работ продолжается до 24 сентября.

Полная программа MIXX Russia Сonference доступна на сайте.

Больше о конкурсе в сфере цифровых коммуникаций MIXX Russia Awards: https://mixxrussia.ru

Организаторы: АКАР, РАМУ, IAB Russia, ЦРБК

Титульный партнер: холдинг "Газпром-медиа"

Генеральный research-партнер: исследовательская компания Mediascope

Партнеры: OMD OM Group, Национальный Рекламный Альянс, Национальная Медиа Группа, Сейлз-хаус "Эверест", Media Direction Group, Russ Outdoor, Игроник, "Восток-Медиа", NMi Group, холдинг Медиа-1, Gallery, dentsu Russia, СберМаркетинг, GroupM, Сеть кинотеатров КАРО, Hyper AdTech, коммуникационная группа АДВ, Mediasniper, American Express, Сеть АЗС "Газпромнефть", Яндекс.Бизнес, Риалвеб, медиахолдинг "Европейская медиагруппа", Segmento, СППИ ГИПП, ABC, Аргументы и Факты, Иванов Монамс Медиа, Комсомольская правда, ТЕЛЕК, Толока

Бизнес-партнер: TikTok for Business

Event-партнеры: А5000, Типография ZetaPrint / Z-CARD®

Медиапартнеры:

Индустриальный контент-портал: ADPASS

Официальный партнер: Facebook

Генеральный индустриальный партнер: Sostav (18+)

Генеральное информационное агентство: ТАСС (16+)

Генеральный информационный партнер: Rambler & Co

Технологический digital-партнер: Mail.ru Group

Стратегический партнер: Яндекс

Стратегический информационный партнер: Forbes

Официальное деловое издание: РБК

Официальный информационный партнер: КоммерсантЪ

Информационные партнеры: Мир 24 (18+), Independent Media (18+), Российская газета (16+), Lentainform (18+), Intercom Media(18+), Финансовая газета (16+), ТТЦ "Останкино" (18+)

Outdoor-партнеры: River Screen, компания "ЭФИР"

Премиальное индор-телевидение: Novikov TV

Outdoor и Indoor-партнеры в регионах: Intronic, Port Media, 2 этаж

Возрастная категория 16+