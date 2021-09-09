В Москве завершился III Международный кинофестиваль "Дни военно-исторического кино"

​​​​​ТАСС, 9 сентября. Фестиваль (12+) проходил со 2 по 6 сентября в Москве, в Крыму, на более 100 региональных площадках международного проекта "Территория Победы", Испании, а также в Российских центрах науки и культуры в 15 странах мира. Фильмы-участники фестиваля были показаны в детском лагере "Орленок" и во время Международного военно-технического форума "Армия - 2021".

Программа фестиваля получилась разнообразной и насыщенной. Зрители увидели более 30 кинокартин из России, США, Германии, Беларуси, Канады, Венгрии, Великобритании, Польши, Франции и Казахстана. Прошли творческие встречи с режиссерами и продюсерами фильмов в формате Q&A сессий, несколько предпремьерных показов отечественных кинолент, документальная программа с уникальной видеохроникой была специально создана совместно с Российским Государственным Архивом Кинофотодокументов в рамках их 95-летнего юбилея, театрализованные постановки ГИТИСа прошли на двух площадках фестиваля, также зрители смогли поучаствовать в познавательно-историческом квесте и квизе, разработанном организаторами в сотрудничестве с МПГУ. Совместно с граффити-художником Антоном Лебедевым посетители фестиваля смогли принять участие в создании художественного коллажа афиш военно-исторических фильмов в современной интерпретации.

Чтобы сделать историю более интересной для всех, организаторы фестиваля создали серию подкастов и роликов социального опроса "История для всех", снятого на улицах Москвы. Ролики доступны для просмотра на основных интернет-платформах, а также сайте фестиваля.

Центральной площадкой кинофестиваля традиционно стал Музей Победы, в котором во время открытия экспонировался уникальный для отечественного кинематографа артефакт - статуэтка "Оскара", полученная в 1943 году советскими кинематографистами за документальный фильм "Разгром немецких войск под Москвой".

Международный кинофестиваль "Дни военно-исторического кино" прошел при поддержке Фонда президентских грантов. Организаторы благодарят всех участников и зрителей фестиваля.

ТАСС - генеральный информационный партнер кинофестиваля.