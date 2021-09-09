ДОМ.РФ предоставил "Стране Девелопмент" 700 млн рублей на реализацию проекта в Тюмени

ТАСС, 9 сентября. В рамках реализации программы инфраструктурных облигаций в регионах, компания "Страна Девелопмент" начинает реализацию нового инновационного жилого микрорайона в Тюмени. Строительные работы по проекту начнутся этой осенью.

Программа инфраструктурных облигаций призвана способствовать развитию регионов и созданию полноценной среды для качественной жизни горожан. "Страна Девелопмент" стала первой компанией - участником этой программы и уже не только получила для ее реализации участок в 51 га в городе Тюмени, но и полностью подготовила проект к реализации первого цифрового микрорайона. Инвестиции в проект составят более 18 млрд рублей. 700 млн рублей составят инфраструктурные облигации, которые выделил ДОМ.РФ. Денежные средства будут направлены на создание инженерной инфраструктуры: магистральных и внутриквартальных дорог, а также сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газовой котельной.

Плеханово - это первый проект умного цифрового микрорайона, создаваемый федеральным девелопером при государственной поддержке. Причем впервые принципы цифровизации будут реализованы в проекте массового строительства.

В домах будет создана полноценная цифровая экосистема. Жители будут попадать в дом с помощью биометрических данных, не прикасаясь к дверям и кнопкам лифтов, что сегодня особенно актуально. А голосовые помощники позволят осуществлять управление не только самими квартирами, но и всеми сферами жизни. Собственники квартир в Плеханово смогут заказать продукты, оплатить коммунальные услуги, купить билеты на самолет или записаться к врачу, просто сообщив голосовому помощнику, что им нужно. Для интеграции цифровой среды в проект Плеханово "Страна Девелопмент" уже ведет переговоры с одними из лидеров рынка IT: компаниями "Сбербанк", "Яндекс" и Mail.ru Group.

Кстати, участие в программе инфраструктурных облигаций подразумевает высокую степень государственного участия и контроля. Интересы дольщиков проекта защищены не только продажей квартир в строгом соответствии с законом и использованием эскроу-счетов. Дополнительный контроль проекта осуществляет Институт развития "ДОМ РФ", который выделил участок для застройки и выпускает инфраструктурные облигации.

Генеральный директор компании "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков сообщил: "Инфраструктурные облигации - одна из важнейших точек роста жилищного строительства, ведь эта программа позволяет не просто предложить людям хорошие квартиры, но и создать комфортную среду. Дело в том, что в регионах маржинальность строительства ниже, чем в Москве, так что раньше у девелоперов не было возможности создавать полномасштабную инфраструктуру. Теперь такая возможность появилась.

Кроме того, финансирование проектов через инфраструктурные облигации снижает финансовую нагрузку на девелопера и покупателя, что в конечном счете влияет на снижение стоимости метра. Мы рады, что Тюменская область возглавила список пилотных проектов, а "Страна Девелопмент" стала первой компанией, которой выпала честь реализовать данный механизм. Более того, мы уверены, что наше участие в реализации поручения президента России не будет ограничиваться домашним регионом. Наша компания обладает серьезными мощностями и готова делиться своим опытом и создавать инновационные форматы жилья по всей России.

Готовя проект нового микрорайона, мы решили сделать его первым городом будущего в Тюмени: не только удобным и комфортным, но и инновационным, цифровым, безопасным. Фактически Плеханово станет первым полноценным цифровым микрорайоном за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Системы голосового управления призваны облегчить жизнь людей и позволить им уделять больше времени семье и детям."