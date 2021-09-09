ПСБ начал открывать счета эскроу корпоративным клиентам

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. ПСБ запустил для корпоративных клиентов новый продукт - счета эскроу для юридических лиц, сообщила в четверг пресс-служба банка.

"ПСБ запустил новый продукт для корпоративных клиентов - счет эскроу, с помощью которого предприятия могут снизить риски при оформлении различных сделок. Одна сторона сделки вносит деньги на счет эскроу, вторая сторона гарантированно получает эти деньги только после того, как выполнит свои обязательства, прописанные в договоре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что счет эскроу может использоваться в том числе при купле-продаже недвижимого имущества, подписании мировых соглашений, продаже ценных бумаг и долей, в операциях с интеллектуальной собственностью.

"ПСБ как независимый посредник следит за выполнением условий договора сделки, детально проверяет все документы. Повышенный уровень защиты имущества - это основная особенность нового механизма", - цитирует пресс-служба директора департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов ПСБ Владимира Ефанова.

По словам директора департамента, эскроу, в отличие от аккредитива, является более гибким инструментом при расчетах, и стороны вправе сами устанавливать его условия. "Важно также, что на счете эскроу можно "замораживать" не только деньги, но и другое движимое имущество - например, ценные бумаги", - добавил Ефанов, его цитирует пресс-служба банка.