"Ингосстрах" вновь стал лидером сегмента автокаско

ТАСС, 9 сентября. По результатам 1 полугодия 2021 года "Ингосстрах" сохранил лидерство в сегменте страхования автокаско. Сборы компании за этот период составили 16,7 млрд рублей - показатель увеличился на 26,5% по сравнению с 1 полугодием 2020 года. Общий объем выплат "Ингосстраха" по каско также увеличился на 16% и составил 9 млрд рублей.

Главными драйверами значительного роста "Ингосстраха" в сегменте каско стали персональная адаптация предложения под запрос страхователя и развитие новых клиентоориентированных сервисов. Большой популярностью традиционно пользуется продукт-конструктор, благодаря которому клиент может самостоятельно выбирать перечень наиболее актуальных для него рисков - "Экспресс КАСКО". В рамках этой программы клиенты также могут воспользоваться дополнительными сервисными опциями. Среди них повышенным спросом пользуется опция "Гарантия мобильности", предоставляющая клиенту возможность уехать с места ДТП на такси или каршеринге бесплатно.

На развитие добровольного автострахования значительно повлияла цифровизация. "Ингосстрах" уже много лет является лидером в сегменте каско в том числе благодаря способности быстро адаптироваться к новым условиям. Например, сейчас оформление страхового случая по каско - от заявления до получения согласования и выбора СТО - полностью проходит через мобильное приложение IngoMobile. Пользователь выбирает договор, заполняет необходимую информацию, прикладывает подтверждение и отправляет в "Ингосстрах" - быстро и просто. IngoMobile продолжает демонстрировать значительный рост числа пользователей и увеличение активности: по итогам 1 полугодия 2021 года количество заявленных убытков по каско в мобильном приложении выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На сегодняшний день более 18% клиентов "Ингосстраха" предпочитают заявлять об убытках по каско онлайн.

"Мы полагаем, что каско в его традиционном виде рано или поздно перестанет существовать - будущее за гибридными продуктами, а формат онлайн-взаимодействия станет естественным для автолюбителей. Мы продолжим поддерживать тренд на цифровизацию, оптимизируя функциональность мобильного приложения Ingomobile и расширяя его возможности, а также фокусироваться на развитии дополнительных сервисов и услуг в рамках полисов каско, чтобы максимально удовлетворять актуальные потребности клиентов. Все это поможет "Ингосстраху" остаться лидером в сегменте добровольного автострахования", - комментирует руководитель дирекции розничного бизнеса Виталий Княгиничев.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.