Тимур Бекмамбетов и Ксения Собчак выступят на XVII Евразийском Медиа Форуме

ТАСС, 10 сентября. С 15 по 17 сентября 2021 года в Nazarbayev Ortalygy в городе Нур-Султан состоится XVII Евразийский Медиа Форум (18+).
В рамках панельных сессий, мастер-классов и круглых столов трехдневной программы перед гостями ЕАМФ выступят казахстанские и международные спикеры - эксперты в области медиа, технологий, кибербезопасности, политики, экономики, экологии и т.д.
Программа Евразийского Медиа Форума состоит из трех дней.
Первый день посвящен практическим мастер-классам от ведущих мировых экспертов на такие темы, как:
- "Социальные проекты в Digital: эффективные инструменты и лучшие практики" от продюсера Бексултана Казыбека;
- "Создание видеоматериалов и социального сторителлинга" от автора документального кино Клементина Мальпаса;
- "Почему критическое мышление так важно?" от основателя Macat International Ltd Салаха Халила;
- "Как управлять будущим?" от писателя, режиссера из Кремниевой долины Эндрю Кина;
- "Аудитория СМИ - форматы взаимодействия", спикер Сергей Становкин, преподаватель Европейской академии новостей;
- "Digital me: от привычки сидеть в социальных сетях к слиянию с AI и сингулярности", спикер Евгений Черешнев, визионер и эксперт по Big Data;
- "Социальный маркетинг" от руководителя RedMe Ольги Шаратуты.
Также в рамках первого дня форума пройдут традиционные круглые столы, в этом году они посвящены двум актуальным темам: "Новый поворот: как события в Афганистане могут отразиться на центрально-азиатском регионе?" и "СМИ тюркоязычных стран. Развитие сотрудничества в условиях новой реальности".
Во второй день пройдут четыре масштабных сессии:
- "30-летие Независимости Казахстана";
- "Как пандемия изменила мир и определила новые векторы глобального сосуществования";
- "Много информации - мало правды";
- "Зеленая стратегия. Еще один последний шанс".
Среди спикеров второго дня: Пятый Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру, журналист и ведущая Ксения Собчак, автор документального фильма на Netflix "A Plastic Ocean", собравшего множество наград Джо Ракстон, эпидемиолог, эксперт в сфере контроля и профилактики распространения инфекционных заболеваний Михаил Фаворов, а также представители Euronews, Bloomberg, турецкого NTV, Mash, EUObserver и другие.
В третий день форум ознаменуется обсуждением важных вопросов в рамках четырех сессий:
- "Эпоха раздражения. Кто правит миром?";
- "Медиа и технологии. Тренды 2021";
- "Будущее рынка труда и образования";
- "Мир наступившего будущего".
Среди спикеров в сессиях заключительного дня форума: шведский экономист и стратегический консультант Кьелл Нордстром, ученый, философ, футуролог, автор бестселлеров, автор термина "виртуальная реальность" Джарон Ланье, 17-летний эксперт Google по машинному обучению, консультирующий инженер-программист IBM Танмай Бакши, режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, эксперт в области цифровой революции в Кремниевой долине Эндрю Кин, журналист и создатель термина "подкаст" Бен Хаммерсли, Tik Tok звезда Алина Ким (Хомяк), создатель человекоподобных роботов Хироси Исигуро, основатель BioLink Евгений Черешнев и многие другие.
Форум в этом году пройдет в гибридном формате при участии спикеров как в онлайн-формате, так и в офлайн.
На сайте eamedia.org открыта регистрация участников, позволяющая получать информацию о трансляции, спикерах и сессиях. Подробная программа ЕАМФ-2021 также доступна на сайте.
ТАСС - информационный партнер XVII Евразийского Медиа Форума.