Глава МИД КНР: Китай будет решительно защищать ключевую роль ООН в международных делах

ТАСС, 10 сентября. Китай будет решительно защищать ключевую роль Организации Объединенных Наций (ООН) в международных делах, стремиться к созданию сообщества единой судьбы человечества, будет идти рука об руку со всеми прогрессивными силами мира и неустанно трудиться над продвижением благородного дела мира и развития для человечества. Об этом сообщили в генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге со ссылкой на выступление члена Госсовета КНР, министра иностранных дел Ван И. Он сделал это заявление в среду, выступая по видеосвязи на семинаре, посвященном 50-летию восстановления законного места КНР в ООН.

"На своей 26-й сессии в 1971 году Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию номер 2758, восстановив все законные права КНР в этой организации", - сказано в пресс-релизе.

"За последние 50 лет Китай реальными действиями претворял в жизнь цели и принципы Устава ООН, став важным строителем мира во всем мире, крупнейшим вкладчиком в глобальное развитие и твердым защитником международного порядка, подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства", - сообщили в дипмиссии.

Отметив, что мир находится на новом историческом перекрестке, Ван И добавил, что международному сообществу необходимо больше, чем когда-либо ранее, рука об руку отвечать на вызовы и осуществлять совместное развитие. Он подчеркнул важность защиты мультилатерализма, а также отстаивания мира и стабильности во всем мире, добавив, что государства должны выступать против использования мультилатерализма в качестве предлога для навязывания правил меньшинством стран всему международному сообществу.

"Министр иностранных дел КНР призвал все страны укреплять сотрудничество в борьбе с пандемией, совместно выстраивать оборонительные рубежи жизни и здоровья, а также стремиться к справедливому и разумному распределению вакцин по всему миру. Уважая дух науки, Китай продолжит сотрудничать со всеми сторонами в активном отслеживании источников происхождения COVID-19", - сказано в сообщении.

Отметив необходимость сохранять приоритетный статус развития для продвижения глобального совместного процветания, Ван И призвал оказывать поддержку развивающимся странам в виде выделения финансовых средств, предоставления технологий и укрепления потенциала, а также продолжать продвигать строительство более паритетного и сбалансированного глобального партнерства в целях развития.

Ван И также призвал страны придерживаться принципов открытости и инклюзивности для развития открытой мировой экономики. "Для достижения этой цели всем сторонам необходимо защищать многостороннюю торговую систему, краеугольным камнем которой является ВТО, и обеспечивать стабильное и бесперебойное функционирование глобальных цепочек производства и поставок. Кроме того, он заявил о необходимости улучшать управление климатом для создания чистого и красивого мира, а также укреплять обмены и взаимообучение для содействия прогрессу человеческой цивилизации", - сказано в сообщении, распространенном генеральным консульством.