Перспективы и глобальные вопросы Арктической зоны России обсудили в рамках ВЭФ-2021

ТАСС, 10 сентября. На деловых площадках VI Восточного экономического форума (6+), который состоялся 2-4 сентября во Владивостоке, обсуждались перспективы развития Арктической зоны России. Дискуссии проходили в рамках Председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

"Тема сохранения экономического и природного баланса Арктики включена в повестку ключевых деловых мероприятий, в том числе Восточного экономического форума. Арктическая зона является неотъемлемой частью Дальнего Востока, поэтому обсуждение стратегического развития этой территории заняло приоритетное место в программе ВЭФ. В будущем мы намерены продолжать концентрировать внимание на вопросах изменения климата и экологии, экономическом сотрудничестве с другими странами в Арктике, развитии транспортной инфраструктуры и развитии человеческого капитала", - сообщил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

На сессии "Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики" обсуждались изменения в мировой экономике и политике в связи с пандемией коронавируса, которые скорректировали развитие Дальнего Востока и Арктики. Спикеры обсуждали сферы сотрудничества и преимущества регионов. Так, президент Фонда мира Сасакавы Атсуши Сунами отметил, что важным фактором является международное сотрудничество через правовые инструменты. Фонд надеется видеть Арктику как область сотрудничества, а не область конкуренции, поэтому всячески стремится сотрудничать с руководством Российской Федерации.

Он добавил, что Арктический регион является очень хрупкой системой. Человечеству предстоит многое понять на этой территории, так как в Арктике до сих пор скрываются проблемы и вызовы.

Бывший премьер-министр Австралии, президент Asia Society Policy Institute (ASPI) Кевин Майкл Радд призвал участников ВЭФ-2021 обратиться к общим решениям по вопросам Антарктиды и Арктики, так как необходимо быть крайне осторожными в обращении с очень уязвимыми экосистемами полярных регионов.

В рамках бизнес-диалога "Россия - Япония" обсуждалось сотрудничество двух стран в преодолении экономических трудностей. Что касается Арктической зоны, то председателем Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), советником Mitsui & Co. Ltd Масами Иидзима было отмечено, что для освоения арктических ресурсов необходимо разработать логистические маршруты, по которым добытые там ресурсы будут доставляться на рынки сбыта.

"В этом смысле ожидается, что сотрудничество между Россией и Японией будет продвигаться как развитие Северного морского пути и строительство перевалочных баз на Камчатке и в Мурманске", - сообщил Масами Иидзима.

Напомним, что Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" состоится 11-13 апреля 2022 года в Санкт-Петербурге. В центре внимания участников Форума будут вопросы повышения качества жизни населения Арктического региона, сохранения его уникального экологического потенциала, обеспечения устойчивого социально-экономического развития полярных территорий и укрепления в этих целях международного сотрудничества.

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