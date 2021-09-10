Завершилась VI Всероссийская неделя охраны труда

ТАСС, 10 сентября. С 6 по 9 сентября 2021 года в сочинском парке науки и искусства "Сириус" прошла VI Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ, 6+). Основная программа насчитывала более 100 деловых сессий, мастер-классов и совещаний. За четыре дня участие в мероприятии приняли более 2500 человек. Организатором мероприятия выступило Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором - Фонд Росконгресс.

Центральным событием первого дня ВНОТ стала пленарная сессия "Охрана здоровья на производстве: новые вызовы, быстрые решения". В ней приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минтруда России Антон Котяков, генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, генеральный директор "Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и другие эксперты. Сессия открылась видеообращением Председателя Правительства России Михаила Мишустина.

В ходе дискуссии Татьяна Голикова отметила, что управление рисками в сфере охраны труда - ключевая часть на современном этапе. Татьяна Голикова также уточнила: "В 2020 году по сравнению с 2019-м общее количество несчастных случаев на производстве снизилось на 19,1%, количество несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями тоже снизилось на 11,8%. Это хорошие показатели, но мы должны иметь еще более амбициозные задачи".

Одним из ключевых мероприятий деловой программы стала конференция Минтруда России "Масштабные изменения в трудовом законодательстве об охране труда. Новый Х раздел Трудового кодекса Российской Федерации".

Участие в конференции принял президент Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) Йоахим Бройер, который остановился на поворотных аспектах в изменении подходов к охране труда в исторической перспективе.

"Риски с новой ситуацией в мире не снимаются. И с пандемией, конечно, снижается количество несчастных случаев на производстве. Но даже если люди не приезжают непосредственно на рабочее место, травматизм снижается, но мы не снимаем вопрос охраны труда с повестки дня. Около 20-25% коллектива уходит на дистанционную работу, но не во всех сферах деятельности. А как обеспечивается безопасность работы и организационно-рабочие места для тех, кто по-прежнему приезжает на работу? Это именно те вопросы, которые мы сейчас рассматриваем", - заключил эксперт, посоветовав присутствующим инвестировать в людей, так как это, по его мнению, один из ключевых факторов успеха в организации безопасного труда.

Глава Минтруда России Антон Котяков прокомментировал необходимость изменений в подходе к охране труда: "За последние годы мы достигли хороших успехов с точки зрения профилактики производственного травматизма. Но с учетом текущих тенденций - роста производительности труда, изменения технологий - можно сказать, что существующие подходы себя исчерпали. Нам нужен совершенно новый подход с точки зрения внедрения в повседневную практику проактивного режима профилактики потенциальных рисков, которые возникают на конкретном производстве".

Министр подчеркнул, что "охрана труда и снижение уровня травматизма на сегодняшний день являются своего рода барометром развития технологий и внедрения современных методов охраны труда на конкретных предприятиях".

О том, что перечень "запрещенных" для женщин профессий по мере развития технологий будет сокращаться и дальше договорились на сессии "Женщина-профессионал: новые возможности". Перспективы совершенствования охраны труда в сфере электроэнергетики обсудили на специальной сессии с участием представителей электроэнергетической и нефтегазовой отрасли. Также состоялись отраслевые сессии по охране труда в сфере транспорта, строительства, металлургии, отдельный блок был посвящен вопросам контрольно-надзорной деятельности.

Вместе с тем, отдельным направлением программы стал медицинский трек: эксперты говорили о проблемных вопросах экспертизы профпригодности, телемедицине, ЗОЖе на предприятиях, современных стандартах оказания первой помощи пострадавшим. На сессии "Открытый микрофон" представители федеральных органов государственной власти ответили на вопросы участников мероприятия. Также были подведены итоги конкурсов "Успех и безопасность" и "Мы защищаем профессионалов".

В отраслевой выставке Всероссийской недели охраны труда приняли участие более 50 компаний и организаций. Передовые разработки в сфере охраны труда представили на своих стендах партнеры Всероссийской недели труда АО "Каспийский трубопроводный консорциум-Р" и ПАО "ГМК "Норильский никель". Регионы были представлены стендами Ленинградской области и Краснодарского края.

Завершил VI Всероссийскую неделю охраны труда Молодежный день. В рамках него состоялись деловые сессии и кейс-баттл "Современные тренды в сфере охраны труда". Начинающие и будущие специалисты смогли не только послушать спикеров, но и предложить свои решения по улучшению сферы охраны труда. Участие в дискуссиях с молодежью приняли представители Минтруда России

ТАСС - генеральный информационный партнер Всероссийской недели охраны труда.