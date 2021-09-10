На Synergy HR Forum обсудили наиболее актуальные вопросы в области HR-менеджмента

ТАСС, 10 сентября. В Москве 9 сентября состоялось масштабное образовательное событие - Synergy HR Forum (18+), организатором которого выступила Школа Бизнеса "Синергия". Топ-менеджеры и HR-директоры крупнейших российских компаний обсудили наиболее актуальные вопросы в области HR-менеджмента и рассказали, как эффективно работать с человеческим капиталом сегодня.

Спикеры мероприятия обсудили актуальную ситуацию на рынке труда, рассказали о том, как привлечь работодателя, работать с удаленными сотрудниками, оценивать и управлять эффективностью, а также поделились своим опытом и успешными кейсами.

Хедлайнерами форума стали СЕО онлайн-гипермаркета "Утконос" Дэнни Перекальски, директор по персоналу нефтехимической компании "СИБУР Холдинг" Альбина Лабашова и директор по персоналу инвестиционной группы "Севергрупп" Анна Львова.

Их коллегами по площадке выступили вице-президент металлургической и горнодобывающей компании "Евраз" Наталья Ионова, директор по персоналу и организационному развитию энергетической компании "СУЭК" Наталья Ямщикова, директор департамента аналитических бизнес-решений компании интернет-рекрутмента "hh.ru" Наталья Данина, основатель и генеральный директор компании интернет-рекрутмента "ЛюдиPeople" Виктория Петрова, собственник компании интернет-рекрутмента "GLOBALPAS", основатель IT-экосистемы "REDBRIDGE" Сергей Профатилов, управляющий партнер и сооснователь кадрового бутика "J&P Executive", приглашенный лектор РАНХиГС и ИТМО, сертифицированный коуч (ECF) Петр Липов, HR-директор онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Алеся Ракитина и многие другие.

Анна Львова выступила перед топ-менеджерами и HR-директорами крупнейших российских компаний с темой "Устойчивость в сложные времена: как меняется ДНК компаний в новой реальности". Директор по персоналу инвестиционной группы "Севергрупп" отметила, что пандемия, как и любой кризис - это время возможностей, когда появляется определенная вера в парадоксы.

"Очень важное качество для всех - способность видеть в плохом хорошее, это именно то, что помогло нам существенно преуспеть. Работая удаленно, мы становимся ближе. Если организовать работу таким образом, чтобы получить максимум эффекта от удаленки, вы можете выйти на очень интересные решения. Например, работая в "Северстали", мы реализовали идею под названием "Завтрак скопом", когда в режиме онлайн сотрудники приходили в гости к топ-менеджерам, завтракали с ними и задавали им интересующие вопросы. Ко мне в гости в 8 утра летом пришло 247 человек. Я их водила по своей квартире, они мне задавали вопросы, за лучшие я дарила пазлы, которые купила незадолго до пандемии. Мы побывали практически у всех топ-менеджеров. Уровень близости и доверия после проведения этой акции поднялся колоссально".

СЕО онлайн-гипермаркета "Утконос" Дэнни Перекальски выступил с темой "Change. Корпоративная культура". По мнению Перекальски, бизнес постоянно должен развиваться, в этом отношении его можно сравнить с мозгом.

"Я долго думал на эту тему, про наш мозг и язык, как мы говорим и общаемся, это очень важно. От этого зависят наши возможности, способность расти и развиваться. Я живу по такому принципу уже много лет. Исключите из своего лексикона такие слова, как "невозможно", "не получится", "ошибка". Если вы не ошибаетесь - вы не развиваетесь, как в жизни, так и в бизнесе".

Мероприятие состоялось на территории банкетного комплекса Golden Palace. Также запись трансляции велась на электронной площадке Synergy.Online, где собраны лучшие выступления, вебинары и практикумы от ведущих экспертов международного уровня.

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