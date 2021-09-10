Золотые медали вручат на Всемирном Конгрессе Международного Совета по детской книге

ТАСС, 10 сентября. 11 сентября в 20:00 в Доме Пашкова состоится торжественная церемония награждения лауреатов Золотой медали Х.К. Андерсена (НСАА). Эту награду еще называют "Малой Нобелевкой" по литературе, раз в два года ее получают лучшие детские писатели и художники-иллюстраторы.

На 37-м Всемирном Конгрессе Международного Совета по детской книге (IBBY) (18+) в Москве наградят лауреатов 2020 года: писательницу Жаклин Вудсон из США и иллюстратора Альбертину из Швейцарии. Вручение Золотых медалей и дипломов впервые в истории премии состоится в Москве.

На церемонии награждения выступят актриса Полина Лазарева и ее бэнд, а также ученики Мастерской балета Егора Симачева.

Российские писатели Золотую медаль. Х.К. Андерсена не получали ни разу. В 1976 году награды удостоилась художник-иллюстратор Татьяна Маврина, а в 2018 году ее получил художник Игорь Олейников.

ТАСС - информационный партнер 37-го Всемирного конгресса Международного совета по детской книге.