Азиатско-Тихоокеанский банк получил 1,77 млрд чистой прибыли по РСБУ за 8 месяцев

ТАСС, 13 сентября. "Азиатско-Тихоокеанский банк" (АО) (далее - Банк) показал положительный финансовый результат согласно российским стандартам бухгалтерского учета за первые восемь месяцев 2021 года. Чистая прибыль Банка составила 1,774 млрд рублей.

"АТБ сохраняет уверенные темпы роста бизнеса и показывает стабильно высокий уровень прибыльности. Мы активно работаем над повышением операционной эффективности, сохраняя хорошие темпы финансирования розничных и корпоративных заемщиков. Запасы ликвидности и достаточности капитала сохранялись на комфортном уровне. Банк уверенно следует принятой ранее стратегии развития", - прокомментировал результаты работы Банка Председатель Правления Алексей Коровин.

Активы с начала года выросли на 7,5% до 134,3 млрд рублей. По этому показателю АТБ сохраняет позиции среди 50 крупнейших кредитных организаций России.

Операционные доходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 15,1% с 7,0 до 8 млрд рублей, при этом затраты на функционирование снизились на 2,7% до 4,3 млрд рублей.

За первые восемь месяцев доход от размещения средств составил 9,0 млрд рублей, что на 1 млрд рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы на привлечение ресурсов снизились по сравнению январем-августом 2020 года на 169 млн рублей до 2,7 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход составил 1,4 млрд рублей, что на 210 млн рублей больше показателей за первые восемь месяцев 2020 года.

Соотношение операционных расходов к операционным доходам (Cost/Income) за первые восемь месяцев 2021 года составило 53,2%.

Капитал Банка увеличился с начала года на 11,7% и составил 17,2 млрд рублей; по состоянию на 1 сентября 2021 года норматив достаточности собственных средств (капитала) составил 12,2%. Банк соблюдает все требования по надбавкам к достаточности капитала.

21 июля 2021 года международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Банка на одну ступень - до уровня B+, прогноз "стабильный". Повышение рейтинга обусловлено усилением позиций компании на рынке, повышением качества активов и устойчивой прибыльностью. Банк успешно справился с влиянием пандемии, следуя траектории уверенного развития.