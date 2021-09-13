ТАСС, 13 сентября. /ТАСС/. Аграриям Смоленской области предстоит убрать более 158 тыс. га посевных площадей в ходе осенней кампании 2021 года, большая часть которых приходится на их зерновые и зернобобовые культуры. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства региона.

"По состоянию на сегодняшний день зерновые и зернобобовые культуры в хозяйствах области убраны с площади 100 тыс. га, что составляет 71% от всех площадей. Всего в этом году сельхозтоваропроизводителям предстоит убрать более 158 тыс. га посевных площадей", - цитирует пресс-служба слова начальника департамента по сельскому хозяйству и продовольствию региона Александра Царева.

Он уточнил, что валовой сбор зерна в области в текущем году может составить 330 тыс. т, что на 33 тыс. т больше показателей прошлого года. Таким образом, Смоленская область сможет побить собственный рекорд последних 20 лет, когда в регионе удалось собрать 318 тыс. т зерна.

"Рад видеть, что наша планомерная и комплексная работа по вовлечению земель в сельхозоборот и увеличению посевных площадей, заключению договоров с инвесторами и созданию новых сельскохозяйственных производств, а также по технологической модернизации уже действующих предприятий и внедрению мер поддержки на приобретение современной специализированной техники приносит видимые результаты", - приводит пресс-служба слова губернатора Смоленской области Алексея Островского.