Завершилась Первая Национальная Премия "ТЭФИ-Мультимедиа" 2021

ТАСС, 13 сентября. 11 сентября 2021 года в г. Сочи состоялась Торжественная церемония награждения победителей Национальной Премии за высшие достижения в области журналистики "ТЭФИ-Мультимедиа" (12+) - первой профессиональной отечественной премии, объединяющей все направления журналистики, традиционные СМИ и новые медиа.

Организатор Премии - Академия российского телевидения, соорганизатор - Союз журналистов России.

Цель Премии - установление профессиональных ориентиров в сфере журналистики, направленных на благо интересов общества, создание условий для роста профессионального мастерства и развития всех видов интеллектуального творчества, содействие повышению просветительской и культурной функции российских СМИ, а также выявлению ярких и талантливых проектов современной российской журналистики.

"ТЭФИ-Мультимедиа" - первая в истории, уникальная премия, объединяющая все средства массовой информации: телевидение, радио, печать, Digital, online-платформы, ютьб-каналы, интернет-порталы и др.

Номинантов определил Экспертный совет, в который вошли 25 профессионалов медиаиндустрии: известные журналисты, теле - и радиоведущие, члены Академии Российского телевидения и Союза журналистов России, признанные специалисты в различных областях журналистики, что обеспечивает возможность проведения профессиональной, объективной и независимой оценки номинантов. Победители в каждой номинации получили фирменный приз, разработанный специально для этой Премии.

На конкурс поступило более 1200 работ. В шорт-лист вошли 898 работ из 78 субъектов Российской Федерации. Среди номинантов, вышедших в финал - участники из городов - Благовещенск, Выкса, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Кемерово, Киров, Коркино, Краснодар, Липецк, Миасс, Москва, Новая Усмань, Новосибирск, Новый Уренгой, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт- Петербург, Смоленск, Ставрополь, Томск, Тюмень, Улан-Удэ, Челябинск и др.

Наибольшее количество работ поступило от участников новых медиа - блогеров, ютуберов, авторов проектов для разных интернет-платформ.

Победители в 25-и номинациях:

ТЕЛЕВИДЕНИЕ:

Номинация "Информационный сюжет"

- "Дети спасают больницу", сюжет в программе "Активная среда", АНО "ОТВР", Общественное телевидение России, г. Москва

Номинация "Ведущий информационной программы"

Иван Базанов, "Новости", АО Москва Медиа, Телеканал "Москва 24", г. Москва

Номинация "Репортер"

Алексей Поляков, "Последний живой участник "трофейного батальона" рассказал, как пережил две войны", АО "Телекомпания НТВ", НТВ, г. Москва

Номинация "Интервьюер"

Владимир Познер "Познер. Интервью с Юрием Ростом", АО "Первый канал", г. Москва

Номинация "Социальная акция"

"Ты Супер! 60+", Акционерное общество "Телекомпания НТВ", Телекомпания НТВ, г. Москва

Номинация "Документальный фильм"

"COVID-19. Невыжившие / Цикл "Эпидемия с Антоном Красовским", АНО "ТВ-Новости", автор - Антон Красовский RT, г. Москва

Номинация "Ток-шоу"

Ток-шоу "Хочу и буду", ООО "ТВ КУПОЛ", Телеканал "78", г. Санкт-Петербург

РАДИО:

Номинация "Информационная программа"

Информационный выпуск на "Радио России-Кузбасса" (Александр Шпак)

ФГУП ВГТРК ГТРК "КУЗБАСС", "Радио России", г. Кемерово

Номинация "Радиоведущий"

Антон Самохвалов, "Самарские смотрители"

ФГУП ВГТРК ГТРК "САМАРА", Радио "Маяк-Самара", г. Самара

Номинация "Интервьюер"

Алимардан Рузиев, "Квартирник", МАУ "ИА"Импульс Севера", "Импульс города", г. Новый Уренгой

Номинация "Социальная акция"

"Коммерсантъ FM - Радиомарафон в день оглашения послания Федеральному собранию", АО "Коммерсантъ", "Коммерсантъ FM", г. Москва

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Номинация "Репортер"

Лариса Максименко, "Два "Дугласа" - одна судьба…", ГПКО "Региональный медиахолдинг "Кузбасс", Газета "Кузбасс", г. Кемерово

Номинация "Интервьюер"

Максим Гусев, "Большие трудности малого народа: как живет "горстка" манси на Северном Урале?", Журнал "Окно в природу", г. Екатеринбург

Номинация "Автор / обозреватель"

Юрий Сейидов, "Дыши, мама, дыши!", АНО "Редакция газеты "Горняцкая правда", Челябинская обл., г. Коркино

Номинация "Социальная акция"

Конкурс ледовых открыток "Чудеса на льду" памяти ледового художника Валерия Мельникова, ООО "Издательский дом", "Амурская правда", г. Благовещенск

Номинация "Фотокорреспондент"

Наталия Губернаторова, "Герои красной зоны", ЗАО "Редакция газеты "Московский Комсомолец", г. Москва

DIGITAL:

Номинация "Репортер" / "Специальный корреспондент"

Александра Ли, "Ядовитый океан", ООО "ДИДЖИТАЛ НЬЮС", Информационный портал Life.ru, г. Москва

Номинация "Интервьюер"

Андрей Ванденко, "20 вопросов Владимиру Путину", Федеральное государственное унитарное предприятие "Информационное телеграфное агентство России, Информационное агентство ТАСС, г. Москва

Номинация "Автор/обозреватель"

Марина Гаричян, "На обрыве жить, у моря умирать. Как устроена Богудония — забытый рыбацкий поселок в Таганроге", ООО "Сеть городских порталов", сайт 161.ru, г. Ростов-на-Дону

Номинация "Социальная акция"

Специальный проект "Домашнее насилие", АО "Москва Медиа", сайт Москва 24, г. Москва

Номинация "Документальный фильм"

"Крепость. История Российского кризиса", ООО БОКОВ ФЭКТОРИ, канал "СТАРТ", г. Москва

Номинация "Авторская телепрограмма"

"Теона Контридзе - О любви, музыке и Грузии", Давид Виннер, АО "Москва Медиа", YouTube-канал "Историс - Откройте, Давид!", г. Москва

Номинация "Видеоблог"

YouTube-канал "#ещенепознер", "Эдуард Артемьев: "Картины мастеров", г. Санкт-Петербург

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

"Наука и жизнь" - специальная номинация, посвященная Году науки и технологий в Российской Федерации.

Специальный проект "Леонов, твой выход!". Федеральное государственное унитарное предприятие "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)", Информационное агентство ТАСС, г. Москва

"Гагарин life" - специальная номинация, посвященная 60-летию первого полета Юрия Гагарина.

"Космос. Путь на старт". АО "Телекомпания НТВ", НТВ, г. Москва

В рамках финальных мероприятий премии "ТЭФИ-Мультимедиа" Академия Российского телевидения организовала образовательную программу - воркшопы: "Журналист нашего времени: как стать незаменимым в любой редакции", который провела заместитель руководителя редакции tass.ru, Информационное агентство России ТАСС Екатерина Захарова; "Информационная война. Цифровое будущее, цифровая безопасность России" - ведущий - заместитель директора дирекции информационного вещания на английском языке телеканала RT Алексей Кузнецов. С большим успехом прошла творческая встреча - Public talk с редакционным директором журнала Forbes Николаем Усковым.

Одним из главных и ярких стал круглый стол - "Диалог между властью и обществом: в чем роль СМИ?", модератором которого выступила Оксана Пушкина - журналист, депутат Государственной Думы 7-го созыва, заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Участниками круглого стола выступили:

Александр Акопов - Президент Фонда "Академия Российского телевидения", директор института кино ВШЭ, выступил на тему: "Какую точку зрения должны высказывать журналисты государственных СМИ? Могут ли они быть независимыми?"

Павел Гусев - главный редактор газеты "Московский комсомолец", Председатель Союза журналистов Москвы выступил с яркой речью на тему влияния традиционных СМИ на общественно-политическую ситуацию в стране.

Мария Захарова - директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ рассказала о роли СМИ в современном обществе, о доверие и открытости СМИ перед аудиторией и о роли СМИ как элемента политического инструментария. Также была затронута тема СМИ- иноагентов.

Владимир Соловьев - председатель Союза журналистов России поведал о том, как СЖР помогает работать региональным СМИ.

Илья Копелевич - главный редактор радиостанции "Бизнес FM выступил на тему роли и веса радиожурналистики в общественно-политических вопросах, он также высказал свое мнение относительно того, являются ли СМИ сейчас четвертой властью.

Александр Смол - ведущий программ Дирекции спецпроектов Первого канала рассказал о своем опыте работы в красноярской телекомпании, о том, как можно повлиять журналистам на определенные процессы в обществе

Мероприятия Национальной премии за высшие достижения в области журналистики "ТЭФИ-Мультимедиа" 2021 проводятся при поддержке Фонда Президентских грантов.

Генеральный информационный партнер Премии "ТЭФИ-Мультимедиа" 2021: ТАСС