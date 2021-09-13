В Москве завершился IV Форум социальных инноваций регионов

ТАСС, 13 сентября. В субботу на форуме говорили о самом главном - счастье, семье, психологическом благополучии. День начался с выступления профессора, писателя, бизнес-консультанта и основателя Adizes Institute (США) Ицхака Адизеса. Слова эксперта в очередной раз подтвердили основную мысль, звучавшую на форуме все три дня: технологии - ничто без сердца.

"Самое большое заболевание - депрессия. Из-за одиночества растет количество самоубийств, разводов. Вопрос в том, что с этим делать. Ответ на него непростой. Если все проблемы проистекают от дезинтеграции, тогда главное решение - это интеграция. Надо сделать так, чтобы это все соединилось. Самое главное - это сердце и любовь, которые ничем не цифровизируешь".

Самые "сердечные" технологии и стартапы на IV Форуме социальных инноваций регионов (0+) получили свои награды. Лауреатов Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства "Лучший социальный проект" 2019 и 2021 годов поблагодарила заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова. Она рассказала, что в банке конкурса сейчас более 5 тыс. проектов и "самое ценное, - то, что их можно брать и тиражировать". Сенатор Российской Федерации Мухарбек Барахоев также отметил, что конкурс помогает продвигать лучшие социальные инициативы, направленные на модернизацию соцсферы, повышение доступности и качества услуг, развитие дополнительного образования для детей, реабилитацию и адаптацию людей с инвалидностью, расширение программ социального туризма и популяризацию ЗОЖ.

Особое внимание в третий день форума было уделено вопросам семьи. Педиатр и автор популярного Telegram-канала "Федиатрия" о здоровье детей Федор Катасонов ответил на вопросы родителей и отметил, что семьям не хватает самой простой информации, касающейся здоровья их детей. "Меня пригласили сюда, чтобы провести такое блиц-интервью с педиатром, вопросы для которого мы получали через Instagram. Надо сказать, что в основном, это довольно банальные вопросы. По-хорошему они должны быть заложены в базовое образование родителей. Преобразования в медицине не могут проходить без участия пациентов: пока пациент безволен, пока он воспринимает эти знания далекими от себя, доверяется врачу во всех его ошибках, - ничего не двигается. Так и с родителями". По словам Федора Катасонова, одна из задач просветителей доносить информацию о том, что происходит в современной медицине, какие есть более современные взгляды на лечение, чтобы пациенты шли к своим врачам с вопросами и активной позицией.

О проактивном подходе к здоровью говорили и на сессии "ЗОЖ в большом городе". У многих людей поликлиника ассоциируется с очередью, с больными людьми и это определенный барьер, из-за которого здоровые люди не хотят идти в поликлинику. Поэтому поликлиника сама пришла к людям. В парках появились павильоны "Здоровая Москва", где можно сделать чек-ап организма: экспресс-диагностику по самым опасным заболеваниям. В августе в павильонах появилась экспресс-диспансеризация для пациентов, перенесших ковид. "Уникальность проекта еще и в том, что когда ты проходишь обследования, они все подгружаются в электронную карту. Затем врачи телемедицинского центра отслеживают результаты чек-апа, при необходимости, связываются с пациентом и записывают к специалисту. Пациент не остается один на один со своими результатами. Врачи включают в его путь предотвращения серьезных осложнений", - рассказал Алексей Безымянный, директор Дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы.

На интерактивной дискуссии "Как выбрать школу для ребенка и не ошибиться?" эксперты в области образования говорили о балансе между ориентацией на клиентоориентированность школы, потребности ребенка и дисциплину. "Посмотрите, как мы говорим: в роддом - увозят, в тюрьму - сажают, в вуз - поступают, а в школу - отдают. Мы изначально обрекаем ребенка на объектный статус. Но сейчас уже появился новый родитель, для которого его ребенок - самая большая ценность на свете. Он уже не "отдает" ребенка туда на воспитание и образование", - отметил Ефим Рачевский, директор московской школы № 548 и народный учитель России.

"Ни разу я не слышала от взрослых, что что-то не сложилось в жизни, потому что "меня учили по Петерсону" или "по Монтессори". А вот "меня травили" или "в школе не было дверей в туалете, и с тех пор у меня проблемы с пищеварительным трактом" слышу часто", - рассказала Лариса Суркова, практикующий психолог, мама шестерых детей и известный блогер. "Эмоциональный и физический комфорт ребенка крайне важен. Если ребенок в течение семи уроков не может удовлетворить свои базовые физические потребности, у него никакие знания не усвоятся", - отметила Суркова.

Одним из самых ярких событий последнего дня форума стал показ новой, современной одежды для работников социальной сферы. Одежду летнего и зимнего сезонов продемонстрировали действующие работники государственных учреждений Москвы. После него прошел модный показ женской одежды "Я продолжаю идти", организованный некоммерческим партнерством "Открытый мир" совместно с российским дизайнером женской одежды Ксенией Князевой. На подиум вышли модели с ограниченными возможностями здоровья. Многие из них прошли подготовку школы красоты и гармонии Step to perfection.

Завершил IV Форум социальных инноваций регионов эссеист, писатель, статистик, доктор философии, автор понятия антихрупкости и "черный лебедь" Нассим Талеб. Один из самых обсуждаемых философов современности признался, что очень любит Москву и поделился с участниками лекции рассуждениями о тех возможностях, которые дает неопределенность и об устойчивости в период турбулентности.

IV Форум социальных инноваций регионов организован Советом Федерации РФ и Правительством Москвы. За три дня в Гостином дворе выступили 310 спикеров, прошло 54 мероприятия, которые привлекли внимание более 9 500 посетителей. 12 205 человек посмотрело трансляции онлайн. На форуме было подписано 31 соглашение о сотрудничестве.

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