III Всероссийский музыкальный конкурс начнется 24 сентября

ТАСС, 13 сентября. C 24 сентября по 9 ноября 2021 года в Москве, Туле, Уфе и Красноярске будет проходить III Всероссийский музыкальный конкурс (0+) по специальности "Народные инструменты". Конкурс учрежден Распоряжением Правительства РФ и Министерством культуры РФ. Организацию и проведение конкурса осуществляет ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ".

Впервые конкурсный отбор осуществлялся по видеозаписям. I, II и III туры конкурса (по разным номинациям) будут проведены очно в городах: Москве - "Дирижирование оркестром русских народных инструментов" (24.09-29.09.2021); Туле - "Ансамбли русских народных инструментов" (09.10-15.10.2021); Уфе - "Домра", "Балалайка", "Гитара" (16.10-23.10.2021); Красноярске - "Баян и аккордеон" (03.11-09.11.2021).

Генеральный директор ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" Андрей Малышев:

"Всероссийский музыкальный конкурс - одно из самых ожидаемых событий для профессионального музыкального сообщества России. Наш конкурс дает новый стимул к творческому развитию молодых исполнителей, объединяет традиции исполнительских школ страны, а также помогает распространению ведущих практик музыкального образования.

В этом году конкурс имеет совершенно новый формат. Если ранее отборочные туры по разным номинациям проводились, что называется, "на местах", в российских регионах, то теперь, каждая номинация - от I тура и до финала с церемонией награждения победителей - пройдет в Москве, а также в Туле, Уфе и Красноярске. Уверен, что новая форма проведения оправдает главную задачу конкурса - открыть новые имена в русском музыкальном искусстве и дать возможность молодым музыкантам осуществить успешную профессиональную карьеру".

24 сентября в Москве, в Российской академии музыки имени Гнесиных, III Всероссийский музыкальный конкурс откроется номинацией "Дирижирование оркестром народных инструментов". I и II туры пройдут с 24 по 26 сентября; II тур - 27 сентября. III тур и гала-концерт лауреатов состоятся 29 сентября (19.00) в Концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных при участии Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова.

Во время конкурса состоится мастер-класс с оркестром при участии художественного руководителя и главного дирижера Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова - Владимира Павловича Андропова для участников II тура, не прошедших на III тур. Мастер-класс пройдет в Концертном зале РАМ им. Гнесиных.

Кроме этого, в Музыкальной гостиной Дома Шуваловых РАМ им. Гнесиных художественный руководитель Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" им. Л. Г. Зыкиной Дмитриенко Дмитрий Сергеевич проведет лекцию на тему "Русские народные инструменты в современном культурном пространстве".

В состав жюри III Всероссийского музыкального конкурса в номинации "Дирижирование оркестром народных инструментов" вошли авторитетные музыканты:

- народный артист России, профессор, художественный руководитель и главный дирижер Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова, председатель жюри Андропов Владимир Павлович (Москва, ЦФО);

- заслуженный работник культуры России, художественный руководитель Белгородской государственной филармонии, главный дирижер оркестра русских народных инструментов; профессор кафедры народных инструментов Белгородского государственного института искусств и культуры Алешников Евгений Алексеевич;

- народный артист России, профессор, художественный руководитель и главный дирижер Русского академического оркестра Новосибирской государственной филармонии Гусев Владимир Поликарпович (СФО);

- народный артист России, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель и главный дирижер Государственной академический хоровой капеллы России им. А. А. Юрлова, Государственного академического русского хора имени А. В. Свешникова, профессор кафедры хорового дирижирования Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и кафедры хорового дирижирования РАМ им. Гнесиных Дмитряк Геннадий Александрович (ЦФО);

- художественный руководитель Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Л. Г. Зыкиной, профессор, заведующий кафедрой концертные народные инструменты Государственного музыкально-педагогического института им. М. М. Ипполитова-Иванова Дмитриенко Дмитрий Сергеевич;

- заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель и главный дирижер Государственного Русского концертного оркестра Санкт-Петербурга Попов Владимир Павлович (СЗФО);

- Почетный работник общего образования РФ, кандидат педагогических наук, профессор РАМ им. Гнесиных Тарасов Олег Владимирович (ЦФО);

- заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель и главный дирижер Уральского государственного русского народного оркестра Шкарупа Леонид Павлович (УФО);

- народный артист России, заслуженный деятель искусств Татарской АССР, художественный руководитель и дирижер Государственного оркестра народных инструментов Республики Татарстан Шутиков Анатолий Иванович (ПФО).

Все туры и гала-концерт III Всероссийского музыкального конкурса в номинации "Дирижирование оркестром русских народных инструментов" будут транслироваться на сайте.

Расписание туров по всем специальностям можно посмотреть на сайте конкурса.



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