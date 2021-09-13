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Порядка 12 млрд рублей направят на реализацию нацпроектов в Смоленской области в 2021 году

По словам губернатора Алексея Островского, это практически на треть больше уровня прошлого года

СМОЛЕНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Порядка 12 млрд рублей будет израсходовано на реализацию десяти национальных проектов и одной национальной программы в Смоленской области в 2021 году, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Говоря об итогах реализации региональных проектов в рамках нацпроектов за первое полугодие, могу констатировать в целом положительную динамику достижения запланированных результатов. На их осуществление предусмотрено финансирование в объеме 12 млрд рублей, что практически на треть больше уровня прошлого года", - цитирует пресс-служба слова губернатора Смоленской области Алексея Островского.

Он утончил, что в рамках нацпроектов в Смоленской области в этом году строится участок подъездной дороги к микрорайону Новосельцы, благоустроено 70 дворовых и общественных пространств, переселены почти 60 жителей региона из аварийного жилья, введены в эксплуатацию новые объекты питьевого водоснабжения и водоподготовки в Велижском, Смоленском и Хиславичском районах, а также другие проекты.

"Социальные цели остаются главным приоритетом. В их числе - сбережение населения, здоровье и благополучие людей, создание условий для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация", - добавил Островский, слова которого приводит пресс-служба.

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