Всемирный конгресс Международного совета по детской книге завершился в Москве

ТАСС, 13 сентября. 12 сентября 2021 года завершился 37-й Всемирный конгресс Международного совета по детской книге (IBBY) (18+). В течение трех дней Москва была центром обсуждения самых актуальных вопросов детской литературы. Проекты по продвижению детского чтения, доклады о влиянии книг на формирование человека, обсуждения деталей создания литературы для детей и подростков - все это и многое другое было в центре внимания участников Конгресса.

На торжественном открытии форума в Государственном музее А.С. Пушкина приветственные слова от Президента РФ В.В.Путина зачитал Советник Президента РФ по вопросам культуры В.И. Толстой. От себя он добавил, что "не представляет свою жизнь без книги, без чтения, и считал бы себя самым несчастным человеком, если бы когда-то очень давно не открыл этот потрясающий волшебный мир чтения, который делает всех нас богаче". Также он выразил мысль, что "взрослые не должны быть эгоистами, а обязаны открывать эту сокровищницу для следующих поколений".

Особое внимание на Конгрессе уделялось проблеме государственной поддержки проектов по продвижению детского чтения. Специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкой отметил: "При том, что детская книга - это очень успешный сегмент книжной индустрии, тем не менее программы поддержки у книгоиздателя нет". Также он затронул проблему отсутствия возможности у издателей вкладываться в рекламу произведений современных писателей.

"С одной стороны, современные дети с удовольствием читают и Чуковского, и Барто, и Михалкова. И этой любовью делимся с ними мы, их родители, бабушки и дедушки. Но наше поколение, выросшее на этих прекрасных книгах, не знало, что такое интернет, мы не знали современные скорости и способы связи. А наши дети живут в другом мире. И этот мир должен открыться им в том числе с помощью книг современных писателей", - отметил Михаил Швыдкой.

Президент Российского книжного союза С.В. Степашин отметил, что "по отчетам различных исследовательских институтов, наша страна Россия занимает первое место в мире по качеству и количеству читающих детишек до четвертого класса". Также он обратил внимание на то, что детское чтение в современном мире - "это не только удовольствие, получение знаний, но и работа родителей".

Для Конгресса IBBY был выбран гибридный формат: часть событий прошла онлайн, часть - оффлайн. Для удаленных участников была разработана специальная онлайн-платформа IBBY-online.org (18+), на которую транслировалась насыщенная трехдневная программа.

"Во время пандемии мы научились адаптироваться, стали во многом более устойчивыми и по-прежнему двигаемся вперед и с оптимизмом смотрим в будущее. Теперь мы понимаем: даже если будут новые вызовы, мы найдем способы принести радость чтения и обеспечить книгами детей во всем мире. 37-й Конгресс открывает нам новые возможности и новые способы общения", - рассказал во время видеосвязи Президент IBBY Чжан Минчжоу.

Удаленно к онлайн-платформе подключились специалисты из 52 стран со всех континентов Земли, а также культурные и образовательные институции со всего мира. Особенно много подключений было из Ганы, Индии, Пакистана, Аргентины и стран Африки, Латинской Америки, Южной Азии, для которых благодаря поддержке Правительства РФ была предусмотрена возможность бесплатного доступа к онлайн-платформе.

"Конгресс собрал огромную аудиторию. Трансляции впервые в истории IBBY велись на пяти языках. Тысячи специалистов по детской книге со всего мира участвовали в основных мероприятиях форума. Сам факт, что Конгресс прошел в Москве, подтверждает международное признание бурно развивающегося сегмента книгоиздания в России детской и подростковой литературы", - отметил Заместитель Председателя оргкомитета 37 Конгресса IBBY, вице-президент Российского книжного союза Владимир Григорьев.

На Конгрессе собралось более 200 писателей, иллюстраторов, специалистов по детской книге. Представители 28 государств приехали в Москву лично - из Бразилии, Аргентины, Испании, Ливана, Ирана, Египта, Швейцарии, Великобритании, Нидерландов и др.

Среди ключевых спикеров Конгресса - бразильский иллюстратор, писатель и драматург Роже Мелло, аргентинский романист, академик Мемпо Джардинелли, Президент Фонда Солженицына Наталья Солженицына, российский филолог и фольклорист Валентин Головин, детский писатель Анастасия Орлова, бельгийский писатель, поэт, лауреат премии Астрид Линдгрен Барт Муайарт.

"Я считаю, важно в книгах относиться к юным читателям не как к маленьким существам, а общаться с ними именно как со взрослыми. Именно тогда произведение искусства станет своеобразным проводником ребенка во взрослый мир", - поделился своими идеями Барт Муайарт.

Отдельное внимание на Конгрессе уделили теме детской литературы стран СНГ. На круглом столе, посвященном перспективам сотрудничества в области детской и юношеский литературы и поддержки чтения, собрались писатели, иллюстраторы и специалисты по детской книги из всех стран Содружества. На Конгрессе обсуждалась возможность создания национальных секций IBBY в ряде стран СНГ, также шла речь о проведении региональных конференций на территории стран Содружества.

Почетным гостем Конгресса стала Президент Международной ассоциации издателей (IPA) Бодур Аль Касими.

"Зачастую книги представляют одномерный взгляд на мир, а взгляд должен быть многомерный, инклюзивный. Он должен представлять множество точек зрения. Важно подчеркивать наше разнообразие, культурный диалог и взаимопонимание. Пандемия напомнила нам, что мы глобально связаны, что у нас общее будущее. Я верю, что книги могут трансформировать мир, - заявила Бодур Аль Касими, - Дети, которые вступают в мир чтения, меняют мир и меняются сами. Это способность избежать формирования стереотипов, а значит, будущих конфликтов".

В рамках Конгресса прошли церемонии награждения лауреатов премий за лучшие проекты по приобщению детей к чтению ASAHI и iREAD, а также оглашение Почетного списка IBBY. Среди лауреатов Почетного списка IBBY - российские писательницы Нина Дашевская и Ольга Васильева, иллюстратор Ольга Монина, переводчик Ольга Дробот.

В Доме Пашкова состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Золотой медали Х. К. Андерсена - самой престижной международной награды в области детской литературы и иллюстрации. Кроме того, в рамках Конгресса была организована обширная экспозиция из более чем 10 книжных и иллюстративных выставок.

Главные организаторы Конгресса - Российская государственная детская библиотека и Национальная российская секция IBBY, основанная в 1968 году по инициативе классиков отечественной детской литературы Сергея Михалкова и Агнии Барто.

"Все, что мы с вами делали и о чем мы с вами говорили во время этого Конгресса - это ради наших маленьких читателей, с которыми вы работаете, с которыми мы работаем и которым мы желаем от всей своей души и всеми своими возможностями, которыми мы располагаем, чтобы жизнь наша была лучше, чтобы книжки все время выходили хорошие, чтобы их читали дети во всех уголках мира", - выступила на закрытии 37 Конгресса IBBY директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина.

На церемонии закрытия Мария Веденяпина передала символический сувенир послу Малайзии: следующий Конгресс IBBY пройдет в 2022 году в Малайзии.

37-й Конгресс IBBY состоялся при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства культуры РФ. ТАСС выступил информационным партнером мероприятия.