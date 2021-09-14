Эксперты назвали главные проблемы в экономике "простых вещей" на Столыпин-форуме

ТАСС, 14 сентября. Для развития экономики "простых вещей" в России необходимо активнее привлекать инвесторов, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина на сессии "Экономика "простых вещей". Можем ли мы производить?" IV Столыпин-форума (12+).

"Наиболее важное условие для создания и развития экономики "простых вещей" - привлечение инвесторов. Однако работа с инвесторами - слабое звено в России. Для улучшения этого вопроса необходимо урегулировать кадровый вопрос", - сообщила Талия Минуллина.

По мнению основателя и президента Zenden Group Андрея Павлова, для развития малого и среднего бизнеса в экономике "простых вещей" нужно убрать избыточную конкуренцию. Тогда, считает он, на фоне значительного спроса на внутреннем рынке создание малых несырьевых производств в России может представлять потенциальную возможность для притока инвестиций, роста ВВП, увеличения занятости.

Генеральный директор ООО "Закупочные услуги ИКЕА Рус" Алла Котюга отметила, что российские предприятия шведской компании зависят от импортного сырья - пряжи, волокна, хлопка, полиэстерного волокна. Она обратила внимание на необходимость переработки ПЭТ-бутылок, в результате чего получается полиэстерные волокна. В РФ перерабатывается всего 20%.

По прогнозам Института экономики роста им. П. А. Столыпина, экономика "простых вещей" РФ, включающая выпуск продукции легкой промышленности, мебели и других товаров народного потребления, к 2024 году может увеличиться до 2,5 трлн рублей.

Этот сектор включает в себя малые и средние производства товаров народного потребления: одежду, обувь, изделия из пластика, мебель, бытовой инвентарь, технику и др. В последние 20 лет производство подобных товаров в России было фактически остановлено и замещено импортом, при этом сектор обладает большим потенциалом роста и мультипликативным эффектом, отметили эксперты.

Форум IV Столыпин-форума "Постковидный синдром - экономика по-другому" прошел на площадке МГИМО 9-10 сентября. Его организаторами выступили Институт экономики роста им. П.А. Столыпина, МГИМО МИД России и уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов.

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