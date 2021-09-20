В "Доме экономиста" обсудят вызовы и решения для экономики России

ТАСС, 20 сентября. 22 сентября 2021 года в 15:00 в "Доме экономиста" (Москва, ул. Тверская, 22А, Каминный зал) состоится научный форум "Абалкинские чтения" на тему: "Стратегия развития и экономическая политика России: вызовы и решения" (0+), организованный Вольным экономическим обществом России, Международным Союзом экономистов и Отделением общественных наук РАН (секция экономики).

"Эксперты научного форума обсудят ключевые проблемы обеспечения устойчивого развития экономики России в текущих условиях, предложат решения, которые позволят обеспечить соответствующую структурную трансформацию, а также меры по реализации национальных целей и стратегических задач развития РФ, установленных соответствующим указом Президента России", - отметили организаторы научного форума.

Руководитель и модератор Абалкинских чтений - Борис Порфирьев, научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, заместитель академика-секретаря Отделения общественных наук РАН, академик РАН.

С основными докладами выступят Андрей Клепач, главный экономист Внешэкономбанка, и Александр Широв, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН.

В мероприятии примут участие ведущие ученые и эксперты, представители органов государственного управления, делового сообщества.

Прямая видеотрансляция форума будет доступна на сайте ВЭО России.

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