Константин Лавроненко сыграет в спектакле Театра Олега Табакова

ТАСС, 22 сентября. После почти двадцатилетнего перерыва Константин Лавроненко возвращается на театральную сцену. Сейчас мало кто помнит о театральном прошлом актера, а между тем, у него солидный опыт работы на этом поприще.

Константин Лавроненко окончил Школу-Студию МХАТ, поступил в "Сатирикон", недолго служил в "Ленкоме". Проработав семь лет в "Мастерской Клима", артист надолго ушел из театра в кино.

О том, как режиссер Андрей Звягинцев пригласил на главную роль в свой фильм "Возвращение" (16+) Константина Лавроненко, ходят легенды. Звягинцев запомнил артиста по одной из театральных ролей, в которой увидел его в 1991 году. Через десять лет их пути снова пересеклись и режиссер предложил Лавроненко главную роль в фильме "Возвращение". После премьеры Константин Лавроненко проснулся знаменитым. Фильм получил главный приз Венецианского кинофестиваля "Золотой лев" и прокат в 70 странах мира.

Лавроненко - единственный из российских актеров, завоевавший "Пальмовую ветвь" за лучшее исполнение мужской роли. Он получил эту награду за роль в фильме Звягинцева "Изгнание" (16+), представлявшего Россию на 60-м Каннском кинофестивале.

Сейчас в фильмографии актера более 50 ролей в кино.

Идея пригласить на роль Судьи Лавроненко в спектакле "И никого не стало" (16+) пришла Владимиру Машкову, художественному руководителю театра Олега Табакова. "Когда я поступил в Школу-Студию МХАТ, у меня сразу завязались хорошие отношения с четверокурсниками," - рассказывает художественный руководитель Театра Олега Табакова. Тогда я познакомился с Константином. Первый спектакль этого курса, который я увидел, была "Зойкина квартира" (16+). Костя играл там Управдома. И он показался мне в этом спектакле самым взрослым внутренне, в этой роли Константин был какой-то очень настоящий и было видно, что он уже артист. Он, может быть, был даже слишком серьезен для атмосферы спектакля, которая была совершенно студенческой. Так вот, будучи еще совсем молодым человеком, я его запомнил.

Потом мы встретились на съемках фильма "Ликвидация" (12+). Лавроненко был точен, увлечен, серьезен - настоящий, глубокий артист. Я понимаю, что для театра, для настоящего большого театра, он, как человек, находящийся в постоянном поиске, серьёзно к профессии относящийся, очень интересен. Он абсолютно предан нашей профессии, несмотря на то, что пытался "отторгнуть" её от себя. Константину важно соединение материала, его личности, режиссера и коллектива. Для этого спектакля, для нашего театра и для самого Кости, мне кажется, это будет очень интересная, как сейчас говорят, "коллаборация", соединение. Я очень хочу, чтобы Константин снова почувствовал осознанную любовь к сцене.

В исполнении Кости в Судье Уоргрейве, которого он играет в моем спектакле "И никого не стало" (16+), я вижу абсолютную силу чувства, мотивации и убеждения. Он действительно очень сильный человек - и характером, и физически. Он совершенно сознательно идет к своей цели, а вот от того, какую цель себе ставят люди, чья работа олицетворять справедливость, на что они ориентируются, зависит, как мы понимаем, чья-то жизнь".

Кроме Константина Лавроненко в спектакле занят звёздный состав Театра Олега Табакова: Аня Чиповская, Евгений Миллер, Сергей Угрюмов, Виталий Егоров, Алена Лаптева, Сергей Беляев, Игорь Петров, Яна Сексте, Владислав Миллер, Владислав Наумов.

Декорации к спектаклю создал Александр Рукавишников. Это первая работа в театре известного скульптора. В сценографии спектакля, помимо архитектуры роскошного замка на острове Индейца, важное место занимают авторские скульптуры тотемных животных. Еще одно громкое имя среди создателей спектакля – Валентин Юдашкин, создавший для персонажей костюмы. Они строго соответствуют английской моде 1944 года, когда и разворачиваются события, описанные Агатой Кристи.

"И никого не стало" - спектакль-детектив. В театре это редко встречающийся жанр. Яркие проявления эмоций, которые герои испытывают перед лицом своей и чужой смерти, дают богатейшие возможности для перевоплощения. Владимир Машков в этом спектакле исследует то, как по-разному влияет на человека страх и как он проявляется. Здесь представлена полная палитра страхов: от панического ужаса до предельного самообладания и концентрации в опасной ситуации. Это интересное, местами жутковатое путешествие, в которое театр приглашает зрителей. С появлением Константина Лавроненко спектакль станет еще увлекательнее. И, конечно, это замечательная возможность для зрителей - увидеть прекрасного актера в новом качестве, открыть для себя еще одну грань его таланта.

ТАСС – информационный партнер Театра Олега Табакова.