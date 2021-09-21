Национальный рекламный форум представляет расширенную версию деловой программы

ТАСС, 21 сентября. Оргкомитет ключевого события (16+) в сфере рекламы и бизнеса делится новыми подробностями рабочих дискуссий. Контент сессий раскрывает динамику развития рекламного рынка и его отдельных сегментов.

23 сентября: технологии, возможности, измерения

Технологии и кейсы, меняющие будущее

Тема сессии - новые маркетинговые технологии, которые повышают эффективность рекламных кампаний и меняют наши привычные процессы. Агентства и рекламодатели обсудят инновационные инструменты, форматы применения искусственного интеллекта, новые подходы к таргетингу, возможности автоматизации и применения данных.

Модератор: Анна Ветринская, руководитель агентского направления Сбермаркетинг

Участники: СберМаркет, Билайн, платформа ОФД, Dialog.X5/Targeting

Уники - не люди. Пользователи - не люди. Где же люди?

Для медиакоммуникационной отрасли интернет из инструмента превратился в полноценную среду обитания. Эпоха Big data меняет ценность человека: с одной стороны, глобальное онлайн-потребление дает полное описание целевой аудитории, а данные о ней становятся самостоятельным digital-продуктом. На сессии ИД КоммерсантЪ при участии рекламодателей и агентств эксперты обсудят:

Как выглядит битва за человека, а не за юзера

Кто он и как до него достучаться наиболее эффективно

Сравнение опыта разных каналов и платформ

От охватов к целевому таргетингу

Тренд на нативный контент и его актуальность сегодня

Модератор: Анастасия Лобада, заместитель директора по цифровой стратегии ИД Коммерсантъ

Участники: ВКонтакте, СберМаркетинг, Мултон, IVI, MediaCom

OOH-саммит 2021: тенденции регулирования, исследования, цифровые решения

Работу Out-of-Home-саммита откроет видеоприветствие президента Всемирной Организации по наружной рекламе (ФЕППИ) Тома Годдарда. Амбассадор ФЕППИ в России Евгения Баранова представит тренды и ожидания мирового рынка ООН.

В этом году OOH-саммит включает в себя большой блок секций и панельных дискуссий:

"Тренды регулирования рынка": дискуссия будет посвящена законотворческим инициативам индустрии. Модератор: Александр Менчук, первый заместитель руководителя Главного управление по информационной политике Московской области

"Исследования OOH-рынка": участники НРФ узнают первые данные мониторинга 100% эфира цифровых рекламных конструкций и методику проведения исследования. Сессия пройдет при участии лидеров сегмента и исследовательских компаний - Mediascope и AdMetrix.

"Вниз по маркетинговой воронке: как бренды используют наружную рекламу на разных этапах продвижения товаров и услуг?": участники дискуссии обсудят, как можно максимально эффективно использовать наружную рекламу как медиа на разных этапах продвижения товаров. Модератор: Сергей Наумов, директор по маркетингу Russ Outdoor.

"Продукты и технологии в DOOH": Приглашенные эксперты расскажут, почему интернет-площадки поверили в DOOH и по каким причинам агентства начали запускать programmatic. Модератор: Марина Сурыгина, директор по цифровой стратегии и маркетингу Gallery.

Работу саммита завершит демонстрация эффективных кейсов.

Измерить неизмеримое: сила precision-маркетинга для игроков в ритейле

Цифровизация бизнеса ставит перед маркетологами необходимость построения эффективных моделей data-стратегий на фоне бурного роста экосистемных брендов. Эксперты НРФ обсудят развитие ритейла:

Что мы знаем о продажах на рынке FMCG?

Какие возможности дает рынок для решения проблем FMCG-рынка?

Кто на рынке умеет решать проблемы FMCG-брендов?

Модератор: Михаил Шкляев, Chief Transformation Officer dentsu Russia

Во второй день юбилейной деловой программы НРФ’5 участники смогут принять участие не только в обсуждение цифровых технологий и коммуникаций.

24 сентября: ответственность, партнерство и региональное развитие

Сессия "Социальные коммуникации - прорыв года"

Социальная ответственность медиа, с учетом трендов и заинтересованности всех участников отрасли в публичном диалоге, позволили собрать обширную дискуссию. Сессия состоит из двух панелей:

Креатив. Контент. Этика

Social impact: обязательство или ответственность / внешние и внутренние вызовы

Участники: Possible, BETTER, Домашний очаг, Национальная медиа группа, Marvelous, БФ “Вера”, НАТ и другие

Модератор: Елена Решетова, вице-президент АКАР, сопредседатель Комиссии по социальным коммуникациям и социальной ответственности бизнеса АКАР

Краткосрочное-долгосрочное сотрудничество: что приносит пользу брендам?

Во второй день НРФ состоится панельная дискуссия, где агентства и рекламодатели обсудят оптимальные варианты эффективного сотрудничества:

долгосрочное сотрудничество с одной командой или проекты с разными агентствами?

десятки успешных проектов с одним агентством или же яркие кейсы с каждым новым запуском?

Эксперты рассмотрят все за и против в каждом из подходов, а также мотивацию сотрудников рекламных агентств: что в приоритете - работа с одним брендом вдолгую или постоянная смена клиентов.

Участники: Friends Moscow, X5 Retail Group, BBDO Moscow, Ehrmann, ВКонтакте, Instinct

Сессия TV2B

Новый импульс развития регионов России обсудят эксперты рекламного рынка во время второго дня деловой программы НРФ. Представители индустрии будут говорить об изменениях в ценностях потребителей и новых трендах в развитии регионов.

Экономика и развитие регионов России

Региональный телерекламный рынок в цифрах

Потребительские тренды

Ожидания на ближайшее будущее

Модератор: Елена Батракова, НРА, руководитель регионального направления рекламных возможностей ТВ

Интеграции в киберспорт: ещё не поздно?

Аналитики от PwC до Nielsen сходятся во мнении, что киберспорт - будущее индустрии медиа и развлечений. Однако, сам рынок еще не может похвастаться высокими темпами роста (15% в год). В дискуссии примут участие руководители по маркетингу компаний, которые рискнули стать первопроходцами в киберспортивной территории:

Какие подводные камни ожидают спонсоров и рекламодателей?

Какие уроки вынесли бренды от взаимодействия с геймерской аудиторией?

Модератор: Сергей Бархударьян, коммерческий директор ESforce Holding

Участники: Haval Russia, СК "Ренессанс Жизнь, АНО "Корпоративная Академия Росатома" и другие

Существует ли в 2021 году региональный рекламный рынок?

В этом году НРФ предоставляет широкие возможности региональному рекламному сообществу заявить о себе: в начале сентября состоялся первый форум в городе Екатеринбург, а теперь - индустриальная дискуссия в Москве. По инициативе АКАР Урал, эксперты обсудят пути развития и эффективные практики из разных уголков страны. Ключевые направления региональной сессии в этом году:

Развитие рекламного бизнеса в регионах: актуальное состояние рынка глазами игроков

Рекламодатели: все клиенты в Москве или в регионах?

Кадровый потенциал регионального рекламного рынка: где искать креаторов и специалистов для формирования рабочей команды?

Возможности для рекламного рынка: можно ли делать конкурентный продукт из регионов?

Модератор: Алексей Парфун, АКАР Урал

Впервые в дискуссии примут участие амбассадоры АКАР, а также независимые эксперты из крупных региональных центров России: Екатеринбург, Хабаровск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Волгоград, Краснодар

Национальный рекламный форум объединяет агентства, бренды, медиа и технологические площадки, чтобы расставить акценты на важных тенденциях рынка.

Подробности участия на сайте.

Организаторы: АКАР, РАМУ, IAB Russia, ЦРБК

Титульный партнер: холдинг "Газпром-медиа"

Генеральный research-партнер: исследовательская компания Mediascope

Партнеры: OMD OM Group, Национальный Рекламный Альянс, Национальная Медиа Группа, Сейлз-хаус "Эверест", Media Direction Group, Russ Outdoor, Игроник, "Восток-Медиа", NMi Group, холдинг Медиа-1, dentsu Russia, СберМаркетинг, MAER, GroupM, Сеть кинотеатров КАРО, Hyper AdTech, коммуникационная группа АДВ, Mediasniper, American Express, Сеть АЗС "Газпромнефть", Яндекс.Бизнес, Риалвеб, медиахолдинг "Европейская медиагруппа", Segmento, СППИ ГИПП, ABC, Аргументы и Факты, Иванов Монамс Медиа, Комсомольская правда, ТЕЛЕК, Толока

Бизнес-партнер: TikTok for Business

Digital-партнер: Gallery

Event-партнеры: А5000, Типография ZetaPrint / Z-CARD®, Coca-cola

Медиапартнеры:

Индустриальный контент-портал: ADPASS

Официальный партнер: Facebook

Генеральный индустриальный партнер: Sostav

Генеральное информационное агентство: ТАСС

Генеральный медиапартнер: ВГТРК

Генеральный информационный партнер: Rambler & Co

Технологический digital-партнер: Mail.ru Group

Стратегический партнер: Яндекс

Стратегический информационный партнер: Forbes

Официальное деловое издание: РБК

Официальный информационный партнер: КоммерсантЪ

Информационные партнеры: Мир 24, Independent Media, Российская газета, Lentainform, Intercom Media, Финансовая газета, ТТЦ "Останкино"

Индустриальные партнеры: АКМР, Involta, Yoola, ITmedia Group

Outdoor-партнеры: River Screen, компания "ЭФИР"

Премиальное индор-телевидение: Novikov TV

Outdoor и Indoor-партнеры в регионах: Intronic, Port Media, 2 этаж, Перспектива

Возрастная категория 16+