Эксперт: повышение клиентской ценности - важная задача банкострахования

ТАСС, 22 сентября. В рамках круглого стола "Банкострахование и страхование жизни: развитие в новых условиях регулирования" на XVIII Международном банковском форуме "Банки России – XXI век" эксперты обсудили основные направления взаимодействия банков и страховых компаний в интересах клиентов.

Генеральный директор компании КАПИТАЛ LIFE (ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни") Евгений Гуревич в своем выступлении на круглом столе рассказал о важности формирования дополнительной клиентской ценности программ страхования жизни и ее влиянии на востребованность страховых программ у россиян:

"Одним из важнейших вопросов, стоящих сегодня перед страховщиками, является повышение клиентской ценности продуктов страхования жизни. С этой целью страховщики расширяют продуктовые линейки, повышают качество продаж, работают над увеличением доходности инвестиционных страховых продуктов, а также наполняют программы накопительного страхования жизни новыми сервисами.

В этом им в том числе активно помогают банки. Так, КАПИТАЛ LIFE в сотрудничестве с Райффайзенбанком первой в России провела оплату страховых взносов через Систему быстрых платежей Банка России, обеспечив сотни тысяч клиентов, которые имеют договоры страхования жизни с рассроченными взносами, еще одним удобным способом оплаты. Также совместно с международными партнерами мы активно развиваем сервисную медицинскую составляющую наших программ, начиная от "медицинских роботов", используемых для выявления рисков опасных заболеваний на ранних сроках, которые сейчас доступны всем нашим клиентам по НСЖ онлайн, и заканчивая телемедициной, которая с каждым годом становится все более востребованной у наших клиентов, особенно в период коронавирусной активности.

Уверен, что страховщики сегодня могут в полной мере соответствовать происходящим на финансовом рынке технологическим изменениям и совместно с банками внедрять лучшие рыночные практики, которые, в первую очередь, должны быть направлены на наполнение страховых программ дополнительной клиентской ценностью".