В Санкт-Петербурге открылся международный форум "RAO/CIS Offshore 2021"

ТАСС, 22 сентября. 21 сентября в Мариинском дворце состоялось Пленарное заседание Конференции по освоению шельфа Северного Ледовитого океана в рамках Председательства Российской Федерации в Арктическом Совете в 2021 году и Международного форума "RAO/CIS Offshore 2021" (16+). Оператором Председательства в 2021 году выступает Фонд Росконгресс.

Модератором Пленарного заседания выступила режиссер-документалист, телеведущая Екатерина Игоревна Грачева.

В пленарном заседании приняли участие Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович Макаров, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Николаевич Княгинин, академик РАН, председатель Научного Совета РАН по геологии и разработке нефтяных, газовых и угольных месторождений, Лауреат премии "Глобальная энергия", Председатель Программного комитета Алексей Эмильевич Конторович, Председатель Комитета Старших должностных лиц Арктического совета, Посол по особым поручениям МИД России Николай Викторович Корчунов, руководитель по научной деятельности - заместитель руководителя межведомственной рабочей группы по развитию в Российской Федерации водородной энергетики, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Стефанович Литвиненко, вице-президент по информатизации, инновациям и локализации ПАО "НК "Роснефть" Андрей Николаевич Шишкин, заместитель начальника Управления техники и технологии разработки морских месторождений Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ПАО "Газпром" Марат Фаритович Нуриев, заместитель директора Дирекции Северного морского пути ГК "Росатом" Максим Владимирович Кулинко, председатель Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Герман Германович Широков.

В процессе своих выступлений участники обозначили важность Форума "RAO/CIS Offshore" как ведущей площадки для презентации технологий, задействованных в уже реализованных проектах, направленных на освоение территорий шельфа. Форум привлекает к сотрудничеству государственные и предпринимательские структуры для реализации масштабных проектов, а также инициирует многие из них.

Также было отмечено, что сырьевые ресурсы – это тот сектор российской экономики, который будет оставаться востребован еще минимум ближайшие 30-50 лет. Сегодня появились новые тенденции и возможности для того, чтобы рассмотреть генезис углеводородных ресурсов, и для этого необходим системное проведение научных исследований.

Спикеры выразили надежду на то, что Форум также обеспечит надежное продвижение энергетических проектов, пожелали участникам достичь высоких результатов в процессе работы на мероприятиях.

В заключительной части заседания прошла Церемония награждения лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа "Арктика и континентальный шельф", организатором которого выступает Министерство энергетики Российской Федерации.