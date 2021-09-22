Ассоциация менеджеров проведет форум "Будущее управленческих профессий: Tech-реальность"

ТАСС, 22 сентября. Ассоциация менеджеров 27 сентября 2021 года проведет Третий форум "Будущее управленческих профессий: Tech-реальность" (18+).

Время проведения: 11:00 - 17:00

Регистрация: по ссылке

Как, имея высококачественный уровень жизни, топ-менеджеры призваны заботиться о своих коллективах в ковидных реалиях? Какие компетенции становятся принципиально важными для топ-менеджеров на сегодняшний день? В какой степени soft skills призваны дополнять hard skills для управленцев? Что сегодня означает "зрелость" управленческих решений?

Эти и другие вопросы планируют обсудить в ходе секций форума "Будущее управленческих профессий: Tech-реальность" в день выхода в свет в газете "Коммерсант" рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров".

Как отметил Артем Засурский, член правления, вице-президент по стратегии и развитию АФК "Система": "Отличие форума от многочисленных отраслевых конференций в том, что он дает хорошую возможность обсудить тренды в управлении бизнесом и посмотреть на вопросы менеджмента с разных сторон за рамками какого-то одного функционала или конкретной индустрии."

Марина Безуглова, исполнительный директор Ipsos, поделилась своими впечатлениями: "С удовольствием каждый год участвую в форуме и каждый год нахожу для себя что-то новое. Нам всем нужен взгляд в будущее так как мир слишком быстро меняется."\

Приветственное слово от организаторов - Дмитрий Зеленин, президент Ассоциации менеджеров.

Модераторы форума - Вячеслав Евсеев, исполнительный директор Ассоциации менеджеров и Марина Безуглова, исполнительный директор Ipsos.



К участию приглашены:

Георгий Абдушелишвили, старший партнер, председатель Совета Директоров консалтинговой компании "Ward Howell";

Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью международного аэропорта "Шереметьево";

Анна Кантер, старший вице-президент, директор департамента коммуникаций банка "Открытие";

Александр Молодцов, директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений, Министерство экономического развития РФ;

Алла Соколова, генеральный директор Mary Kay Россия;

Николай Соломон, генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда;

Александр Чуб, президент группы компаний "Русские Башни";

Александр Чулок, директор Центра научно-технологического прогнозирования, ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, и другие.

ТАСС - генеральный медиапартнер.