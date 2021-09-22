ММСК обновляет подвижной состав и модернизирует производство

ТАСС, 22 сентября. На Медногорский медно-серный комбинат (ММСК, предприятие металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании, город Медногорск, Оренбургская область) после капитального ремонта на Шадринском автоагрегатном заводе (предприятие машиностроительного комплекса УГМК) вернулся тепловоз ТЭМ2-УГМК. Об этом сообщили в среду в пресс-службе УГМК.

"В период с 2014 по 2018 годы были модернизированы четыре устаревших локомотива ТЭМ2, которые в настоящее время задействованы для осуществления перевозок грузов и сырья на территории медно-серного комбината. Кроме того, в прошедшие два года на ММСК поступили два новых тепловоза ТЭМ2Н-УГМК, которые были изготовлены на ШААЗе. Общие затраты на обновление подвижного состава железнодорожного цеха составили более 400 млн рублей", - сказано в сообщении.

"На тепловозе ТЭМ2-УГМК, принадлежащем Медногорскому МСК, мы провели обслуживание тяговых двигателей и колесных пар, поглощающих аппаратов, автотормозного и автосцепного оборудования, систем безопасности, тележек, дизеля, компрессора и других агрегатов. Заменили вышедшее из строя электрооборудование, провели реостатные испытания и испытания на дождевальной установке, восстановили лакокрасочное покрытие, – рассказал заместитель директора по качеству по железнодорожной и специальной технике АО "ШААЗ" Иван Карпухин.

"Данные локомотивы полностью оправдали заложенные в них эксплуатационные расходы. Только по горюче-смазочным материалам экономия составляет до 30%, что позволяет снизить выбросы выхлопных газов в атмосферу от работающей железнодорожной техники. Неслучайно, что два последних локомотива были приобретены по экологической программе "Чистый воздух", – добавил начальник ЖДЦ Алексей Щигель.

На предприятии отметили, что данный проект является одним из многих, реализуемых на ММСК с момента вхождения в сферу влияния УГМК. "За последние годы комбинатом достигнуто снижение выбросов со 120 тыс. тонн до 7 тыс. тонн при стабильном увеличении выпуска товарной продукции. Реконструкция и техническое перевооружение химико-металлургического комплекса, замена и модернизация газоочистного и пылеулавливающего оборудования позволили уменьшить выбросы более чем в 17 раз", - сказано в сообщении.

"Инвестиции в техническое перевооружение химико-металлургического комплекса ММСК – это, прежде всего, результат стабильной работы предприятия и коллектива. Они внесли ощутимый результат в наращивание объемов производства основной продукции и проведение активной социальной политики на предприятии и в городе Медногорске. Если сравнить положение комбината сейчас и 15 лет назад, то это два принципиально отличающиеся друг от друга предприятия", – говорит генеральный директор ММСК Ильфат Исхаков.

На предприятии отметили, что в числе наиболее значимых реализованных проектов в медеплавильном цехе – техническое перевооружение газоочистки конвертерного отделения с внедрением агрегатов испарительного охлаждения, установкой рукавных фильтров и системы аспирации. По цеху серной кислоты освоено более 2 млрд рублей на строительство первой и второй технологической системы. Изменение схемы переработки металлургического газа с нестационарного способа окисления на стационарный позволило перерабатывать газы с более высоким содержанием диоксида серы. Степень утилизации газов увеличилась с 85% до 98%. В 2021 году введена в эксплуатацию вторая очередь кислородной станции, что позволило обеспечить стабильную работу металлургических агрегатов и цеха серной кислоты. Затраты составили 1,6 млрд рублей. Общие вложения на реализацию природоохранных проектов, осуществленных Медногорским МСК, составили порядка 9 млрд рублей.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время на комбинате ведется строительство склада шихтовых материалов объемом 20 тыс. тонн сырья. "Объект, сдача которого запланирована в конце 2022 года, позволит не только забыть о хранении медьсодержащего сырья под открытым небом, но и существенно расширит возможности медеплавильного цеха в повышении производительности печей и агрегатов. Полным ходом идет строительство железнодорожного депо. Возведение нового производственного объекта для железнодорожного цеха направлено на сокращение затрат по перевозкам внутри предприятия. Продолжается техническое перевооружение медеплавильного цеха, начатое в 2020 году. Это объекты "Узел выгрузки брикета" и "Площадка для подготовки оборотного шлака". В 2021 году на Медногорском МСК планируется освоить порядка 400 млн рублей капитальных вложений", - сказано в сообщении.

О предприятии

Помимо Медногорского медно-серного комбината в Оренбургской области работают такие предприятия Уральской горно-металлургической компании, как ПАО "Гайский ГОК", (г. Гай), специализирующееся на добыче медно-колчеданной руды подземным и открытым способами и ее переработке на собственной обогатительной фабрике, ООО "Оренбургский радиатор", специализирующееся на разработке, внедрении и серийном производстве радиаторной продукции.

УГМК управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания производит цинк, медь, также выпускает стальной прокат, свинец, селен, теллур, медный и никелевый купорос, драгоценные металлы и добывает уголь. Штаб-квартира компании располагается в городе Верхняя Пышма (Свердловская область).