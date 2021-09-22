"Михайлов и Партнеры" стали стратегическим партнером горнопромышленного форума МАЙНЕКС

ТАСС, 22 сентября. "Михайлов и Партнеры. Стратегические коммуникации", крупнейшая коммуникационная компания России по версии рейтинга НР2К, стала стратегическим партнером горнопромышленного форума МАЙНЕКС Россия, который пройдет в Москве 5-7 октября 2021 года.

Форум МАЙНЕКС - это ведущая независимая международная ивент-платформа, не связанная с интересами отдельных компаний и организаций. Благодаря этому МАЙНЕКС - идеальная площадка для обмена мнениями, опытом и технологиями, а также для активного диалога о формировании горнодобывающей и металлургической промышленности будущего.

Форум МАЙНЕКС имеет длительную историю: в этом году он пройдет уже в 17-й раз. В нем принимают участие топ-менеджеры крупнейших российских горнодобывающих компаний и представители профильных министерств и ведомств.

"Михайлов и Партнеры" в лице Президента Группы компаний Марианны Максимовской модерирует пленарную сессию "Развитие устойчивой и высокоэффективной горнодобывающей и металлургической промышленности в России", а также организует сессию "Место и роль устойчивого развития в корпоративной структуре российских компаний", модератор - Вице-президент Группы компаний Алексей Рябинкин. Также Алексей Рябинкин вошел в состав жюри конкурса значимых социальных и экологических проектов в горно-металлургической индустрии - "МайнESG".

Президент Группы компаний "Михайлов и Партнеры" Марианна Максимовская:

"Мы давно работаем с клиентами из горнодобывающей и металлургической промышленности, поэтому хорошо понимаем специфику этой отрасли, ее российский и международный контекст. В последнее время растет востребованность коммуникационной поддержки работы компаний в области ESG. Таких проектов в нашем портфеле становится все больше. Эти темы также станут центральными для МАЙНЕКС в этом году. На Форуме мы ожидаем интересных спикеров, качественных дискуссий, которые помогут взглянуть на возможности и вызовы для отрасли по-новому".