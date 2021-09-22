МЗИК впервые представил полную линейку складской техники

ТАСС, 22 сентября. ПАО "МЗИК" (Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, город Екатеринбург, входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"), одно из ведущих предприятий ОПК Урала, впервые демонстрирует полную линейку складской техники на Международной выставке "СеМАТ RUSSIA - 2021", сообщили в среду в пресс-службе предприятия.

"На крупнейшей специализированной выставке подъемно-транспортного оборудования, а также средств автоматизации для складов и логистических центров вниманию посетителей Машиностроительный завод им. Калинина представляет ричтрак РТ-1700, а также два опытных образца: транспортировщик палет ТП-2000 (грузоподъемностью 2 тонны) и электроштабелер ЭШ-1600 (грузоподъемностью 1,6 тонны), серийное производство которых начнется в первом квартале 2022 года", - сказано в сообщении.

По словам начальника отдела продаж ПАО "МЗИК" Артема Агеева, для завода имени М.И. Калинина участие в масштабной специализированной выставке - эффективный способ заявить о себе, как о надежном отечественном разработчике и производителе подъемно-транспортного оборудования. "Кроме того, СеМАТ может стать отличной площадкой для выхода калининской техники на российский и международный рынки", - подчеркнул он, добавив, что ПАО "МЗИК" - единственное предприятие в России, нацеленное на массовый выпуск складской техники; до сих пор этот высококонкурентный рынок был на 100% импортозависимым. "Во многом именно этим был обусловлен высокий интерес посетителей к новинкам, представленным на стенде предприятия", - сказал Агеев.

О ПАО "МЗИК"

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург", МЗИК ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и другие, постоянно совершенствуя эту категорию техники.

О выставке

CeMAT Russia (18+) - единственная в России выставка, участники которой представляют широкий ассортимент складского оборудования, складской техники и систем автоматизации. Экспозиция нынешнего года проходит в Москве 21-23 сентября.

В предыдущей выставке 2019 года приняли участие 153 компании, в числе которых TVH, Vanderlande, A-Safe, Doorhan, ИСТК, Manitou, Honco, PSI Logistics, Linde, Elettric80, Wagner, Лонмади (JCB), Полиметалл-М, Кифато, Comitas, ПЭК, EME, Sevco и многие другие. Выставку посетили 5786 специалистов из 68 регионов России - руководители и управляющие предприятиями, директора по логистике, технические директора, руководители отделов, менеджеры и специалисты по закупкам. CeMAT RUSSIA сопровождает разнообразная и профессиональная деловая программа, в 2019 году ее участниками стали более 1600 специалистов.