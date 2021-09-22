В Генконсульстве КНР рассказали о выступлении Си Цзиньпина на 76-й сессии Генассамблей ООН

ТАСС, 22 сентября. Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник выступил с инициативой по глобальному развитию, призвав к укреплению доверия и преодолению совместными усилиями глобальных угроз и вызовов во имя прекрасного будущего, сообщили в среду в официальном комментарии в Генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге.

"Си Цзиньпин выступил с соответствующими замечаниями по видеосвязи на общеполитических дебатах в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в то время как мир переживает одновременно невиданные за последние сто лет глубочайшие изменения и пандемию коронавируса", - сказано в сообщении.

Борьба с COVID-19

"В настоящее время пандемия COVID-19 продолжает бушевать по всему миру. С каждым днем растет количество новых случаев заболевания. "Ради судьбы человечества нам необходимо победить пандемию", - приводятся в сообщении слова главы КНР. "Как бы ни бушевала пандемия, победа будет за нами", - добавил он.

"Подчеркивая принцип "Жизнь человека превыше всего", Си Цзиньпин отметил важность придерживаться научного подхода в отслеживании источников происхождения коронавируса, укреплять международную противоковидную кооперацию, максимально снижать риски трансграничной передачи вируса", - сказано в сообщении дипмиссии.

Назвав вакцину мощнейшим оружием против коронавируса, Си Цзиньпин подчеркнул, что самая актуальная задача на данный момент - обеспечить справедливое и рациональное распределение вакцин в глобальном масштабе.

По словам Си Цзиньпина, Китай постарается к концу года увеличить поставки китайской вакцины за границу до 2 млрд доз, и помимо выделенных Китаем COVAX $100 млн, дополнительно предоставит развивающимся странам еще 100 млн доз вакцин на безвозмездной основе.

Инициатива по глобальному развитию

"Развитие - ключ к счастливой жизни народа", - отметил Си Цзиньпин. По его мнению, всем странам следует прилагать совместные усилия для того, чтобы глобальное развитие перешло к новому этапу, характеризующемуся сбалансированностью, координированностью и инклюзивностью.

"Председатель КНР выдвинул инициативу по глобальному развитию из шести пунктов: уделять развитию приоритетное внимание, придерживаться принципа "Народ превыше всего", придерживаться принципа общедоступности и инклюзивности, придерживаться инновационного подхода, стремиться к гармоничному сосуществованию человека и природы, ориентироваться на практические действия", - сказано в сообщении.

"Важно наращивать вложение ресурсов, содействовать сотрудничеству в таких приоритетных областях, как сокращение бедности, обеспечение продовольственной безопасности, борьба с COVID-19, вакцины, борьба с изменением климата, зеленое развитие, индустриализация, цифровая экономика и инфраструктурная взаимосвязанность. Следует ускорить реализацию пвестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года во имя всеобщего развития во всем мире", - заявил Си Цзиньпин.

Кроме того, он добавил, что Китай уже объявил о решении в ближайшие три года дополнительно предоставить международную помощь в размере $3 млрд для поддержки развивающихся стран в борьбе с пандемией и восстановлении социально-экономического развития.

"Китай будет всемерно поддерживать развивающиеся страны в зеленом и низкоуглеродном развитии, а не строить за рубежом новые проекты угольных электростанций", - заявил Си Цзиньпин.

"Это еще одна важная инициатива Китая по борьбе с глобальным изменением климата. Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай будет стремиться достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году, а углеродной нейтральности - к 2060 году", - приводят в дипмиссии слова исполнительного вице-президента Китайского института международных исследований Жуань Цзунцзэ.

Отказаться от сколачивания узких кругов

"Следует ценить и защищать такие общечеловеческие ценности, как мир, развитие, справедливость, праведность, демократия и свобода, отказаться от сколачивания узких кругов и игры с нулевой суммой", - сказал Си Цзиньпин. Он также подчеркнул, что демократия - не прерогатива какого-либо государства, а право народов всех стран.

"Некоторые страны стремятся объединиться во имя демократии, бессмысленно вмешиваясь во внутренние дела других стран и даже произвольно подавляя нормальное развитие других стран и законное право народа на лучшую жизнь", - цитируют в генконсульстве слова Жуань Цзунцзэ.

"Те изменения в международной обстановке, происходящие в последнее время, вновь показывают, что внешнее военное вмешательство и т.н. демократическое преобразование приносят ничто иное, как катастрофические последствия", - сказал Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что необходимо выстраивать международные отношения нового типа на основе взаимоуважения, справедливости, взаимовыгодного сотрудничества, увеличить точки соприкосновения и найти максимальную общность интересов.

"Успех одной страны не означает поражение другой. Просторы мира достаточно велики, чтобы осуществить совместный прогресс и успешное развитие всех стран", - сказал Си Цзиньпин, добавив, что между государствами неизбежны какие-то разногласия и противоречия, важно вести диалог и сотрудничество на основе равенства и взаимоуважения.

Воплощать в жизнь подлинный мультилатерализм

По словам председателя КНР, в этом году исполняется 50 лет с момента восстановления законных прав КНР в ООН - это историческое событие, которое торжественно отмечается в Китае. Кроме того, он добавил, что страна будет прилагать конструктивные усилия для повышения уровня сотрудничества Китая с ООН и вносить новый вклад в благородное дело этой организации.

"ООН обязана высоко нести знамя подлинного мультилатерализма и выступать важнейшей трибуной для поддержания общей безопасности, пользования достижениями развития и определения судьбы мира", - подчеркнул глава КНР.

По словам Жуань Цзунцзэ, некоторые страны, утверждая, что защищают "основанный на правилах международный порядок" под знаменем мультилатерализма, на самом деле заменяют международные правила своими собственными и навязывают их другим странам.

Си Цзиньпин призвал ООН увеличивать представленность и право голоса развивающихся стран в международных делах, а также играть главную роль в продвижении демократизации международных отношений и верховенства права.

"Необходимо равномерно продвигать работу в области безопасности, развития и прав человека, вырабатывать объединительную повестку дня с акцентом на разрешении актуальных проблем, предпринимать реальные шаги для полноценной реализации обещания всех сторон о поддержке подлинного мультилатерализма", - добавил председатель КНР.